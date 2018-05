Reprezentančni veter v Primorski

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri Sixt Primorski so potrdili prvi okrepitvi. Prihajata iz ljubljanske Ilirije – Žan Mark Šiško in Luka Vončina.

Žan Marko Šiško in Luka Vončina se selita v Koper. Foto: Sportida

Slovenska reprezentanta Žan Mark Šiško in Luka Vončina ostajata soigralca, a ne pri Iliriji, s katero sta več kot zanesljivo obstala v prvoligaški konkurenci, temveč pri pokalnem prvaku Sixt Primorski. Koprčani s prvo kadrovsko potezo dokazujejo, da sledijo ambicioznim načrtom, med katerimi je preboj v ligo ABA.

"Okostje ekipe želimo graditi okrog slovenskih igralcev, za nameček večine v zgodnjih dvajsetih letih, torej s pogledom v prihodnost ter z odgovornostjo do razvoja slovenske košarke. Ekipo bomo nadalje dopolnili še na preostalih igralnih mestih, pri podpisovanju novincev pa se zanesljivo ne bomo zaletavali," je ob naznanitvi okrepitev poudaril direktor kluba Matej Avanzo.

"Želim napredovati dan za dnem, trening za treningom, prepričan pa sem, da pod vodstvom glavnega trenerja Jurica Golemca lahko postanemo še boljši. Ekipni cilji v novi sezoni so zagotovo povezani s sestavo ekipe, zagotovo pa je treba nadgraditi vse uspehe iz te sezone," je po podpisu dveletne pogodbe dejal 20-letni Šiško, ki je do zdaj igral za Škofjo Loko, Cibono, Ilirijo in mlajše selekcije Olimpije.

Podobno pot je prehodil tudi Vončina, le da ni igral v Zagrebu, temveč pri domžalskem Heliosu. "Moja velika želja je, da primorskemu klubu pomagam na vrh v državnem prvenstvu in pokalu, hkrati pa želim dati vse od sebe na igrišču tudi v mednarodnih tekmovanjih. Čaka nas težka, a zanimiva sezona in prepričan sem, da bosta strokovni štab in uprava kluba napravila vse, da bodo na Obali še naprej igrali izjemno kakovostno košarko," pa poudarja 26-letni branilec.