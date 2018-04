Recept lahko najdejo pri Dragiću

Čeprav so spomini na simultanko na prvi tekmi četrtfinala Evrolige med Panathinaikosom in Real Madridom še sveži, morajo pri španskem predstavniku že danes pokazati nov obraz. Tega se zaveda tudi Luka Dončić.

Panathinaikos je v uvodnem četrtfinalnem obračunu v elitni Evroligi s 95:67 povozil Real Madrid. Košarkarji španskega moštva so bili videti povsem nebogljeni.

Žoga je premalo krožila, veliko je bilo individualnih vložkov. Statičnost smo lahko opazili tudi na prvi tekmi lige NBA pri košarkarji Miami Heat, ki so proti Philadelphii izgubili s 103:130. V en glas na čelu z Goranom Dragićem so poudarjali, da morajo biti v nadaljevanju serije bistveno bolj agresivni, žoga mora bolj dinamično krožiti v napadu. In takšno vodilo morajo imeti tudi košarkarji Real Madrida v dvoboju s Panathinaikosom, če se želijo uvrstiti na zaključni turnir najboljše četverice.

"Dobra in slaba stran končnice je, da po koncu ene tekme že sledi druga"

Pablo Laso upa, da bodo danes njegovi košarkarji vzeli Panathinaikosu prednost domačega terena. Foto: Reuters Miami se je nato na drugi tekmi prikazal v povsem drugačni luči. Na gostovanju je zmagal s 113:103 in Philadelphii vzel prednost domačega igrišča. Tudi pri Realu lahko pričakujemo, da se bo dvignil.

"Dobra in slaba stran končnice je, da po koncu ene tekme že sledi druga. Po prvem obračunu smo bili razočarani. Še vedno nimamo prednosti domačega igrišča. Vendar smo osredotočeni na današnji obračun. Ekipo smo pripravili na fizično tekmo, saj nam nasproti stoji zelo atletska ekipa. Vsaka tekma končnice je drugačna, pa čeprav igraš proti isti ekipi. Veliko faktorjev vpliva in lahko spremeni potek dogodkov. In na to moramo biti pripravljeni. Začetek tekme mora biti drugačen," opozarja trener Reala Pablo Laso.

"Real Madrid bo združen"

Tudi najbolj raznovrsten košarkar rednega dela Evrolige Luka Dončić je prepričan v drugačen obraz Reala: "Na prvi tekmi smo igrali slabo in ne razumemo, zakaj se je to zgodilo. Pozabiti moramo ta dan. Dobrodošlo je to, da ni pomembno, za koliko si izgubil, saj je na vrsti že nov obračun. Na današnji tekmi bo Real Madrid združen. Delal bo kot ekipa. Odigrali bomo bolje. Nemogoče je ponoviti tako slabo predstavo. Pogovorili smo se o vsem. Moramo biti agresivni in biti skupaj celoten čas. Igrati moramo z več energije. Nobena žoga ne sme biti izgubljena. James in Calathes sta izjemna igralca, zato moramo nanju pritiskati. To je naš načrt. Naša miselnost mora biti drugačna."

Pred tekmo začetkom drugih četrtfinalnih pa so na uradni strani Evrolige izbrali najboljše asistence rednega dela sezone. Luka je bil del najlepše akcije kakor šeste najlepše. Najbolje je, da si jih kar pogledate v spodnjem videu.