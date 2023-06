Razjarjeni Srb skočil v navijača, zavladal je kaos #video

V teh dneh se o naslovu prvaka med drugim odloča v italijanskem košarkarskem prvenstvu, kjer se za lovoriko borita Olimpia Milano in Virtus iz Bologne. Danes je ogromno govora o nedeljski drugi tekmi finalne serije, na kateri se je razvnel pretep, v glavni vlogi pa se je znašel srbski košarkar in član Virtusa Miloš Teodosić.

Druga tekma finalne serije italijanskega prvenstva med Olimpio Milano in Virtusom iz Bologne je postregla z ogromno nervoze z obeh strani. Še druge zmage pred domačimi navijači so se razveselili košarkarji milanske Olimpie, a dan po tekmi se bolj kot o sami tekmi govori o dogodkih po njej. Medtem ko so se košarkarji Virtusa odpravili proti slačilnici se je Miloš Teodosić zapletel z enim izmed navijačev milanske Olimpie, ki ga je potegnil za roko, burno se je odzval tudi Daniel Hackett, ki je stopil v bran Srbu. Potem ko so zapele pesti so se hitro vmešali še ostali košarkarji, ki so skušali ločiti razgrete akterje.

Ripresa dall'alto: un tifoso spinge Milos Teodosic, irrompe Daniel Hackett e scoppia il putiferio. pic.twitter.com/Qg1BHg9kmV — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) June 11, 2023

Un tifoso ci ha inviato questo video: un spettatore dà una spintina a Teodosic sulla schiena all'uscita, a quel punto Hackett e Milos salgono in tribuna e nasce la zuffa. Ci hanno riferito che il tifoso è stato poi individuato dalla security e portato fuori.#SerieAtipo pic.twitter.com/cAEwtSqFNt — La Giornata Tipo (@parallelecinico) June 11, 2023

A brawl near the exit of Mediolanum Forum, as Virtus players are involved 😳



pic.twitter.com/XJvYShsXUk — BasketNews (@BasketNews_com) June 11, 2023

Dan po tekmi je vodstvo italijanske lige že sporočilo epilog vročega dogajanja. Najprej je bilo objavljeno, da sta tako Teodosić kot Hackett prejela po tekmo suspenza, a so to kazen nato pretvorili v finančno, tako da bosta oba "lažja" za tri tisoč evrov. Brez sankcij pa je ni odnesel tudi organizator tekme, torej milanska Olimpia, ki bo morala plačati 12.500 evrov kazni.

Naslednja tekma v finalni seriji bo odigrana v sredo v Bologni. Ekipi igrata na štiri zmage.

