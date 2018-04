Rađa v NBA Hiši slavnih

Oba sta bila letos tako kot srbski trener Ranko Žeravica med kandidati.

Rađa bo v Hiši slavnih v Springfieldu, kjer ga bodo septembra uradno sprejeli, po Draženu Petroviću in Krešimirju Čosiću, slednja so vanjo izbrali posthumno, tretji hrvaški košarkar.

"Počaščen sem, ni besed, s katerimi bi izrazil svoje občutke. To ni samo priznanje zame, ampak tudi za vse trenerje, ki so me vodili, in vse moje soigralce. Hvala vsem. To je tudi nagrada za vse moje odrekanje, za vsako zgodnjo vstajanje in trdo delo," je bil navdušen Splitčan, nekdanji igralec Jugoplastike, rimske Lottomatice, Bostona, Olympiacosa, Zadra, Cibone in Splita, ki ga je v karieri med drugimi treniral tudi slovenski trener Slobodan Subotić.

Poleg Rađe so bili od nekdanjih igralcev NBA v hišo sprejeti še Jason Kidd, Steve Nash, Ray Allen, Grant Hill, Maurice Cheeks in Charlie Scottau.

Brez priznanja je ostal tudi legendarni trener Rudy Tomljanovic, kar je razjezilo mnogo nekdanjih zvezdnikov in strokovnjakov, ki prav tako ne razumejo, zakaj v hiši še ne bo niti Chrisa Webbra.