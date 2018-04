Proti ligi NBA: Luka Dončić in njegovi tekmeci

Nabor lige NBA 2018

Luka Dončić je klub slabši predstavi v Atenah eden od vročih adutov nabora lige NBA. Foto: Sportida

Slabih 71 let po tem, ko je bil Clifton McNeeley prvi izbran na prvem naboru lige NBA, je znan seznam kandidatov za nabor 2018. Objava tega uradno potrjuje, da sta prijavi ustrezno oddala tudi 20-letni Blaž Mesiček, ki bo vsega devet dni pred naborom dopolnil 21 let in s tem po ameriških zakonih postal polnoleten, ter leto in pol mlajši Luka Dončić. Ta praktično v vseh ameriških napovedih zaseda eno od prvih petih mest, večinoma pa mu košarkarski analitiki, ki so Ljubljančana vzeli drobnogled, napovedujejo drugo mesto. Prav zaradi tega se v Sloveniji letošnjemu naboru severnoameriške poklicne lige, ki bo potekal 21. junija, namenja daleč največ pozornosti. Središčno vlogo potrjujejo tudi številni ogledniki iz lige NBA, ki so v zadnjem obdobju tudi v evropskih dvoranah okrepili svoje vrste.

Kar 236 kandidatov

Na nabor lige se je letos prijavilo kar 236 košarkarjev, od tega 181 iz ameriških univerzitetnih ekip, 55 pa jih prihaja iz drugih držav. Prijavilo se je kar 54 košarkarjev več kot lani, pri čemer pa je seveda jasno, da bo številka na junijskem naboru v Barclays Centru v Brooklynu nižja. Prijavljeni košarkarji lahko namreč svoje ime s seznama nabornikov umaknejo do 11. junija.

Takrat bo že lep čas znan tudi vrstni red, po katerem bodo mlade upe izbirali klubi. Že 15. maja bo namreč na sporedu loterijski žreb, na katerem bodo klubi izvedeli, katera mesta jim bodo pripadala. V bobnu bodo imena klubov, ki ne nastopajo v končnici, pri čemer bodo imeli boljše možnosti slabši klubi, predvsem Phoenix in Memphis.

Issuf Sannon se kali v Ljubljani. Foto: Sportida

In prvi izbor bo …

Med prijavljenimi košarkarji so vsi asi ameriških univerzitetnih ekipih, ki že lep čas veljajo za osrednje favorite. Tako so med drugim na zajetnem seznamu kar 216 centimetrov visoki bahamski center univerze Arizona DeAndre Ayton, 19-letni 2018 centimetrov visoki košarkar Missourija Michael Porter, za svojo višino izjemno gibljivi krilni center univerze Duke Marvin Bagley, 18-letni klasični center univerze Michigan State Jaren Jackson, ki bo nadaljeval družinsko tradicijo v ligi NBA, newyorški član zlate mladinske ameriške reprezentance, ki je leta 2016 v Čilu osvojila zlato na svetovnem prvenstvu, Mohamed Bamba …

Američani so prepričani, da gre med navedenimi igralci, ki večinoma igrajo na višjih igralnih položajih, in Dončićem iskati kandidate za najvišja mesta. Seveda, tudi za najbolj častno vlogo prvega izbora, ki bo nato v sezoni novinca zaslužil 5,7 milijona evrov, v drugem letu še milijon več, za tretjo sezono pa je predvidena plača v višini sedmih milijonov evrov.

Tudi afriško-ukrajinski "zmajček"

Poleg Dončića in Mesička, ki igra za Brindisi, je prijavljena še cela vrsta znanih evropskih obrazov. Po dolgem času se za potencialno pogodbo v enem od klubov poteguje tudi košarkar ljubljanske Olimpije. To je 18-letni ukrajinski branilec afriških korenin Issuf Sanon, na račun katerega je Ljubljano v zadnjem obdobju obiskalo več ameriških gostov.

Džanan Musa: iz Cedevite v ligo NBA? Foto: Liga ABA

Iz liga ABA so svojo prijavo podali še gruzijski center iz Mege Goga Bitadze, branilec beograjskega Partizana Vanja Marinković in pa najboljši mladi košarkar tega tekmovanja Džanan Musa, veliki up bosanske košarke, ki se razvija pod okriljem slovenskega trenerja Jureta Zdovca v zagrebški Cedeviti.

Prijavnico so izpolnili tudi Panathinaikosov up Georgios Kalaitzakis, še tretji član bratskega terceta Antetokounmpo – Kostas, Marcel Ponitka, brat poljskega reprezentanta Mateusza Ponitke, mladi nemški reprezentant iz Konga Isaac Bonga, Latvijec na začasnem delu v Barceloni Rodions Kurucs, Francoz Elie Okobo iz Pau Ortheza, mladi upi litovske košarke Matas Jogela, Arnoldas Kulboka, Tadas Sedekerskis in Martynas Varnas, islandski center Tryggvi Hlinason …