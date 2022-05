Pripisali so si vlogo outsiderja, a verjamejo v presenečenje

Dvoboj med Crveno zvezdo in Cedevito Olimpijo je deležen veliko pozornosti. Pred vstopom v polfinale je jasno, da bi bilo veliko presenečenje, če bi izbranci Jurice Golemca presenetili favorizirano Crveno zvezdo. A v svetu športa se dogajajo presenečenja, Olimpija pa je v drugem delu sezone pokazala, da je sposobna premagati tudi ekipe z večjim proračunom.

Ljubljančani so kljub vsemu imeli smolo v EuroCupu, v katerem so imeli slab dan ravno v namanj primernem trenutku. In to pred polnimi Stožicami. V četrtfinalu so morali priznati poraz turškemu Bursasporju, ki bo danes igral finale proti Virtusu iz Bologne. A so košarkarji Cedevite Olimpije hitro dvignili glave in nemudoma prišli v zmagovalni ritem. Na domačem prvenstvu so dvakrat preskočili Krko, v prvem krogu končnice lige ABA pa v dveh tekmah izločili Igokeo.

Serija med Crveno zvezdo in Cedevito Olimpijo Prva tekma Četrtek, 12. maj 19.00 Crvena zvezda - Cedevita Olimpija Druga tekma Ponedeljek, 16. maj 18.30 Cedevita Olimpija - Crvena zvezda Morebitna tretja tekma Crvena zvezda - Cedevita Olimpija

"Imeli smo težave. Vsi smo psihološko padli, ker smo vedeli, da bi lahko zmagali, če bi dali malce več od sebe. Po zadnjih dveh tednih imam občutek, da je bila Bursa pred enim mesecem. Fantje so z glavo namreč v prihodnosti," je jasen Golemac, ki je lahko miren, kar se izplena v dvoboju s Crveno zvezdo tiče. Cedevita Olimpija namreč že ima zagotovljeno mesto v EuroCupu v prihodnji sezoni, z morebitnim osvojenim naslovom lige ABA pa bi se ji celo odprla vrata elitne Evrolige. Pritisk je torej na strani rdeče-belih.

Prednost Olimpije v tritedenskem premoru Crvene zvezde

Če že iščemo prednost Olimpije pred serijo s Crveno zvezdo, ki se igra na dve zmagi, je dolg premor Beograjčanov. Zadnjo tekmo so odigrali 23. aprila. Evroligaško tekmovanje so zaključili 8. aprila, redni del lige ABA pa zaključili 23. aprila. "Prednost je v tem, da jih lahko presenetimo. Sami ne vedo, kako bodo po treh tednih izgledali. Tudi mi ne. Lahko pridejo z novim sistemom. V tem času lahko narediš mini priprave. Generalno ne pričakujem, da se bo kaj drastično spremenilo. Prva tekma je priložnost za outsiderje. In mi smo v tem polfinalu outsider," poudarja Golemac.

Crvena zvezda Cedevita Olimpija 2:0 /v tej sezoni/ 4. krog lige ABA Crvena zvezda : Cedevita Olimpija 79:64 17. krog lige ABA Cedevita Olimpija : Crvena zvezda 82:83 Cedevita Olimpija :

Crvena zvezda je v velikem slogu končala ligaški del jadranskega popotovanja. S 24 zmagami in le dvema porazoma je bila najboljše moštvo in ima v končnici prednost domačega terena.

In to je izrednega pomena, saj so igralci Crvene zvezde pred svojim avditorijem v polni dvorani Aleksandra Nikolića izjemno navdahnjeni za igro, kar so pokazali tudi v elitnem evropskem klubskem tekmovanju. V glavnem mestu Srbije so denimo padli Maccabi iz Tel Aviva, Real Madrid, Baskonia, Fenerbahče, Anadolu Efes, Bayern, Olympiacos, Asvel, Panathinaikos, Žalgiris, Asvel. Skoraj vsi tekmeci v Evroligi, ki so jo rdeče-beli zaključili na 11. mestu.

Jasno je, kako bodo morali odigrati za presenečenje

"Agresivni bodo kot vedno, na meji pritiska. Mi nimamo preveč časa za pripravo. En trening bo le na voljo. Poznamo se. Dvakrat smo igrali, dvakrat bili blizu. Analizirati moramo stvari, ki smo jih delali narobe. Če želimo zmagati, moramo odigrati najboljšo tekmo sezone," je jasen Golemac.

Od svojih izbrancev bo zahteval zbranost in hitro igro. Foto: Cedevita Olimpija/Tine Ružič

Zvezdina obramba je tista, ki je spravljala v obup tekmece v Evroligi kot tudi v regionalnem tekmovanju: "Težko jim je dati koš. Igrati bomo morali hitro, ker so zelo visoki, izkušeni. Nekateri igrajo vrsto let v Evroligi. Nikola Kalinić je med najbolj izkušenimi v ligi, eden najboljših obrambnih igralcev. Imajo višino, širino. Žoga bo morala hitro krožiti, delati bomo morali dobre blokade. Fizično se bomo morali zoperstaviti, da nas ne bodo pretepli."

Prvi mož stroke pri Olimpiji se zaveda, da bo vzdušje v dvorani Aleksandar Nikolić peklensko, in na to se pripravljajo: "Pogovarjamo se, da bo težko komunicirati. Da ne bomo mogli govoriti, kako igrati. Avtomatizem bo moral biti. V preži bomo morali biti, da nas ne presenetijo. Dober blok, hitra podaja, in to narediti samozavestno. Mislim, da smo pripravljeni na vzdušje, ki nas čaka."

O sodnikih ne razmišljajo

Hitro igranje pa ne pomeni divjanja, saj to lahko pomeni pokop že kaj kmalu. Kapetan Jaka Blažič in druščina bodo morali prikazati predstavo na najvišji ravni, da bodo v igri za uspeh na prvi tekmi. "Igramo hitro, vendar nimamo veliko izgubljenih žog. Poskušamo igrati hitro, kontrolirano igro. Divjanje je samomor. Napake proti Crveni zvezdi se hitro kaznujejo v kakšnem protinapadu, nakar se dvigne publika in si hitro pri večjem zaostanku. S Crveno zvezdo je težko igrati pet na pet. Močni so v obrambi. Doma igrajo še agresivneje. Morali bomo iskati način za nepostavljeno obrambo. S hitrimi prodori, dobrimi bloki moramo priti do lahkih košev."

Navijači Cedevite Olimpije veliko pričakujejo od Jake Blažiča. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ključen v dvoboju bo lahko še dejavnik, ki lahko v ligi ABA vpliva na sam potek tekme. Sodniki so že znali krojiti razplet, ključno pri vsem pa bo, da bodo glave ostale mirne: "Pred vsako tekmo govorimo, da se s sodniki ne smemo pogovarjati. A so tudi košarkarji čustvena bitja. Na tekmi, če kaj začutijo, temu primerno odreagirajo. Ne razmišljamo o tem. V Beograd gremo samozavestni, da odigramo dobro košarko. O tem razmišljamo."