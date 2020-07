Primorski vzklik: "Se vidimo 17. septembra!"

Pri koprski Primorski so pozdravili naknadno pridobljeno licenco za nastopanje v slovenskem košarkarskem prvenstvu, a priznavajo, da jih do prve tekme vendarle čaka še veliko dela.

Če smo pred letom poročali o gradnji zavidljivo močne ekipe, ki je po zmagi v 2. ligi ABA in dvojni slovenski kroni nato "zobe pokazala" tudi jadranski eliti, pa se Koper Primorska vse od decembra naprej bori za preživetje. Primorci se zdaj lahko oklepajo dveh rešilnih bilk – tekmovalne licence za 1. SKL in zagotovljenega mesta v ligi ABA.

Pomembno etapno zmago in predvsem nekaj dodatnega časa so v Kopru izbojevali v junijskih izdihljajih, ko so bili uspešni pri pritožbenem senatu za licenciranje ter si v drugem krogu vendarle pridobili zeleno luč za nastopanje v prvi slovenski ligi. Ohranili so tudi svoje mesto v ligi ABA, kjer so predvsem v Skopju čakali na kakšen spodrsljaj, po katerem bi svojo priložnost videl MZT.

"Veseli smo, da smo prejeli odločitev pritožbenega senata za licenciranje, ki nam je sporočil, da smo pridobili tekmovalno licenco za 1. SKL. V skladu s pritožbenim rokom smo oddali vse potrebne materiale za licenciranje in z vsemi upniki sklenili ustrezne dogovore. Slednjim se zahvaljujemo za strpnost in konstruktivnost pri komunikaciji, ki jo bomo potrebovali tudi v obdobju, ki je pred nami," je v sporočilu za javnost dejal podpredsednik kluba Matjaž Hrabar.

Če koprski manever "prevedemo" v dejansko aktivnost, to med drugim pomeni, da so dosegli vsaj dogovor z vsemi upniki, med katerimi je bil najbolj vztrajen Jakob Čebašek. A v praksi to še zdaleč ne pomeni, da so vsi dolgovi poplačani, temveč, da ni nihče z zahtevki oviral kluba pri pridobivanju licence.

Mikael Hopkins in Žiga Dimec: lani tekmeca, zdaj soigralca. Foto: Sportida

V Kopru zdaj napovedujejo nadaljnje izvajanje sanacijskega programa, v okviru katerega pa se bodo lotili tudi sestave članske ekipe za novo sezono. Ta bo konkretno prevetrena, pomlajena in predvsem cenejša ter manj izkušena. Potem ko so namreč Bonifiko že med sezono zapustili Jurica Golemac, Marjan Čakarun, Lance Harris, Marko Jagodić-Kuridža, Stephen Holt, Žan Mark Šiško in Ivan Marinković, so si nove delodajalce zdaj našli še Aleksandar Lazić (Mornar), Nejc Barič (Krka), Alen Hodžić in Žiga Dimec (Cedevita Olimpija).

"Zdaj se v klubu prične garaško delo," poudarja podpredsednik Hrabar in dodaja: "Želimo ostati konkurenčni v vseh tekmovanjih, v sklopu katerih bomo v naslednji sezoni tekmovali. Ob članski ekipi bomo veliko energije, napora in časa še naprej posvetili delu z mlajšimi selekcijami, ki jih nameravamo razvijati. Tako kvantitativno kot kvalitativno."

Prvo tekmo v sezoni bo Primorska odigrala 17. septembra, ko se bo v Kranju v superpokalu soočila s Cedevito Olimpijo. Do takrat bo tudi jasno, v kakšni obliki se bo nadaljevala koprska zgodba. Ta je bila deležna izjemnega vzpona, a po finančnih težavah glavnega pokrovitelja in manku širše sponzorske piramide ter presežku odhodkov nad prihodki, obsojena na boj za preživetje. Pri tem možnost za finančno injekcijo iščejo tudi na Kitajskem.