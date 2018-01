Primorska z novo odmevno okrepitvijo

Evropski prvaki: Luka Dončić, Matic Rebec, ki se vrača v Slovenijo, in Saša Zagorac. Tudi on išče novega delodajalca. Foto: Sportida

Jurica Golemac je na treningu Primorske pozdravil novo okrepitev. To je 180 centimetrov visoki organizator igre Matic Rebec, ki je prekinil pogodbo z Enisejem. Član slovenske reprezentance, ki je lani postala evropski prvak, je s Primorci podpisal pogodbo do konca sezone. Ob tem je dejal, da je imel sicer nekaj ponudb iz tujine, a ga je premamil ambiciozni projekt koprskega kluba, s katerim želi postati državni prvak.

"Klub je že v času pogajanj in urejanja vseh zadev, povezanih z mojo selitvijo nazaj v Slovenijo, izkazal za zelo profesionalnega in odlično organiziranega. Pred nami je veliko izzivov, a to me le še dodatno motivira h kakovostnemu in trdemu delu, s katerim želim upravičiti zaupanje novih delodajalcev ter jim po najboljših močeh pomagati k doseganju zastavljenih ciljev," pravi Rebec, ki je pred odhodom v Rusijo igral za Helios Rogaško in Krko.

"V Sixtu Primorski je že ob koncu preteklega leta padla odločitev o tem, da se za drugi del sezone okrepi z dodatnim košarkarjem. Strokovni štab je kot igralno mesto, na katerem bi bil novinec potreben, ocenil položaj organizatorja igre in tako smo se podali v lov za najboljšo mogočo izbiro. Pretekli teden smo dobili informacijo o tem, da je Matic Rebec prekinil pogodbo v Eniseju iz Krasnojarska, ter začeli pogovore o podpisu pogodbe," je okrepitev komentiral Matej Avanzo, ki je z novim letom postal direktor kluba.