Pri Martiću vlada negotovost, pri Petrovu ne

Petrol Olimpija je v velikem finalu državnega prvenstva premagala Krko in osvojila 17. naslov. Po koncu sezone pa so se takoj pojavila vprašanja. Če jih ni pri trenerju Krke Simonu Petrovu glede nadaljevanja dela v Novem mestu, pa so pri prvem možu stroke pri Petrolu Olimpiji Zoranu Martiću.

Olimpija in Krka sta v velikem finalu v dvorane vrnili občinstvo. Zlasti na odločilni tekmi je bilo lepo videti takšen ambient, na parketu pa pravo dramo, ki se je končala po podaljšku. Ljubljančani so se naslova prvaka veselili po zmagi s 95:90.

Čeprav je Krka izgubila in ostaja pri sedmih lovorikah v državnem prvenstvu, imajo na Dolenjskem v tej sezoni razloge za zadovoljstvo. Velika zmaga v drugi ligi ABA jim je za prihodnjo sezono prinesla vstopnico za osrednjo regionalno ligo.

Simon Petrov vidi Krko v prihodnje pri vrhu lige ABA

Simon Petrov se je zavzel za delo z mladimi, kar bo pri Krki počel tudi v prihodnje. Foto: Urban Urbanc/Sportida Na novomeški klopi ne bo sprememb in Simon Petrov bo nadaljeval zastavljeno delo: "Želim si ostati. Ko sem sprejel to funkcijo, sem si zadal dolgoročni načrt. Mislim, da mi je že v prvi sezoni kar veliko tega uspelo in da bomo tako nadaljevali."

Njegov načrt je delo z mladimi: "Vztrajali bomo pri mladih domačih igralcih. To je edini način. Imamo odlične mlade igralce, ki bodo v prihodnji sezoni pokazali, koliko so vredni. Najpomembnejše je, da smo v dvorano vrnili navijače. Imeli smo fantastično občinstvo."

Njegov cilj je, da Krka ostane v vrhu slovenskega prvenstva, postane stabilen ABA-ligaš, pogumnejši cilji pa so naslednji: "Upam si trditi, da bomo v prihodnje posegli po vrhu lige ABA."

Prihodnost pri Olimpiji? "Mogoče je sploh ni. Ne vem."

Zoran Martić je trepetal za osrednjo slovensko lovoriko, na koncu mu je s košarkarji uspelo stopiti na vrh. Foto: Urban Urbanc/Sportida Je pa negotova prihodnost njegovega trenerskega kolega Zorana Martića na klopi Olimpije. Direktor Roman Lisac ga je januarja pripeljal kot menjavo za Gašperja Okorna. Takrat je govoril, da si zasluži priložnost, in verjel vanj. Na prvem izpitu v pokalu mu je spodletelo, negotovost pa je vladala tudi v državnem prvenstvu, a se razblinila po koncu odločilne pete tekme.

Mnogi so pričakovali, da bo Olimpija lažje osvojila naslov prvaka. In kakšna je njegova prihodnost pri Olimpiji? "Mogoče je sploh ni. Ne vem," odgovarja Martić.

Direktor Lisac je po osvojenem naslovu na glas napovedoval nov začetek in prihod velikih okrepitev. "To morate vprašati njega," je dejal Martić in na vprašanje, ali se je posvetoval z njim o novincih, odvrnil: "Sam v tem trenutku o ničemer ne razmišljam. Glavo imam prazno." Ko je beseda nanesla na to, ali se bo z vodstvom pogovarjal o morebitnem podaljšanju pogodbe, je še dejal: "Verjetno se bomo še pogovarjali."