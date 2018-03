Pri Dragiću se dogaja, kar se ne bi smelo

Miami Heat je v Kaliforniji doživel že deveti zaporedni poraz na gostovanjih. Sacramento Kings so bili v podaljšku bolj spretni. Takšne tekme bi moralo moštvo s Floride zmagovati, a so spet izgubili proti ekipi, ki je že izven dosega končnice.

Pred gostovanjem pri Sacramentu so pri Miamiju poudarjali, da morajo tekme proti ekipami, ki niso več v igri za končnico, do zaključka rednega dela dobivati. Lani so se jim prav zaradi tovrstnih obračunov zaprla vrata izločilnih bojev. Izpostavljali so, da se takšni porazi proti ekipam brez rezultatskih ciljev ne bi smeli dogajati. A so v Kaliforniji pokleknili.

Drugič proti Sacramentu v tej sezoni. Dvakrat je Miami izgubil tudi proti Orlandu, Brooklyn Nets, enkrat proti Atlanti, Chicagu, New Yorku. Vse te ekipe prav tako ne bodo videle končnice. Z izjemo Orlanda imajo z vsemi še tekme do konca rednega dela. Popravne izpite bodo morali tako opraviti z odliko.

Vrhunci Dragićeve igre, ki jo je končal pri 33 točkah

"Ne vem, kaj naj rečem"

Dwyane Wade je izpustil tudi tekmo proti Sacramentu. Foto: Guliver/Getty Images V opravičilo trenerju Ericu Spoelstri je lahko dejstvo, da Hassan Whiteside, Dwyane Wade in Josh Richardson zaradi poškodb niso bili aktivni.

"Na gostovanju nam ne gre tako, kot si želimo," pravi Spoelstra.

"Ne vem, kaj naj rečem," se je sprva vprašal slovenski košarkar Goran Dragić, ki je bil s 33 točkami prvo ime Miamija, in nadaljeval: "Imeli smo prednost štirih točk, nakar smo pustili odprt prostor za trojko, na koncu pa je zadel še Fox. Moramo začeti igrati prej. Ne moremo šele preklopiti stikala, ko zaostajamo za 12 ali 16 točk. Če smo v zaostanku, mora biti naša igra perfektna, če želimo zmagati. Ta večer nismo bili pravi. V prvem polčasu smo tekmecu dopustili kar 60 točk. To je preveč."

Prednost pred devetim je še velika

Miami je trenutno še vedno v varnih vodah. Trenutno zaseda osmo mesto, ki še pelje v končnico, a ob tem takem ekipa dobi najboljšega nasprotnika v prvem krogu izločilnih bojev. Na vzhodu je to zdaj Toronto, s katerim se bo Vročica pomerila prav na zadnji tekmi rednega dela.

Deveti Detroit Pistons za Miamijem zaostajajo za šest zmag. V bistvu zasedem, če upoštevamo, da ima Miamija na medsebojnih tekmah boljši izkupiček. A ima Detroit dve tekmi manj. Miami jih bo do konca odigral še trinajsti, Detroit petnajst. Za Dragića in soigralce je dobrodošlo tudi dejstvo, da bodo odigrali kar osem tekem na domačem parketu.