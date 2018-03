Goran Dragić lažje diha, lanski dogodki pa se ne smejo ponoviti

"Tekme se moramo lotiti, kot da je tista v končnici. Vsi moramo biti na isti strani papirja in zmagati. To je edino, kar za nas zdaj šteje." Foto: Getty Images

Do konca rednega dela sezone mora Miami Heat odigrati še 14 tekem. Trenutno ima na računu 36 zmag in 32 porazov. Končnica je skoraj že v rokah Gorana Dragića in druščine, saj deveti Detroit zaostaja za velikih šest zmag.

A Miami pogleduje višje. Dobrodošlo je tudi to, da ima do konca rednega dela šest tekem proti ekipam, ki pravih tekmovalnih ambicij nimajo več. V sredo jih tako čaka Sacramento, nato pa še Chicago in po dvakrat Atlanta in New York.

Izogniti se Torontu, Bostonu in LeBronu Jamesu

Foto: Reuters Zato pa je Miami vsega tri zmage oddaljen od tretjega mesta. Do izločilnih bojev bo tako na vzhodu zelo vroče. Ključno bo, da bi se moštvo s Floride izognilo vodilnima kluboma na vzhodu Torontu in Bostonu. Jasno je, da si nihče prav tako ne želi Clevelanda na čelu z LeBronom Jamesom.

Dragić ob tem trenutnem položaju opozarja, da je bila lanska izkušnja preveč boleča, potem ko so sezono končali z razmerjem zmag in porazov 41:41 in ostali brez končnice. Izgubljali so prav tekme, ki jih ne bi smeli. Zato bodo zmage proti zgoraj omenjenim ekipam dobrodošle.

Lestvica lige NBA

Dragić se zaveda, katere tekme bodo pomembne

Dwyane Wade je izpustil zadnjo tekmo. Foto: Guliver/Getty Images Če bi Miami zmagal v teh obračunih in izgubil vse preostale, bi imel izkupiček 42 zmag in 40 porazov. "Lansko sezono, ko je bilo vsega konec in me je vse skupaj zadelo, da ne bom igral naslednjih pet, šest mesecev, sem začel razmišljati o teh tekmah," poudarja Dragić.

Ob tem dodaja, da v glavah košarkarjev ne sme biti končnica, ampak morajo najti pravo pot do pravih iger. In to že v sredo na gostovanju. Kar osem zaporednih porazov ima Miami na gostujočem terenu. Proti Sacramentu želijo ta niz pretrgati, prav tako pa bodo morali v gosteh igrati bolje, če bodo želeli v izločilnih bojih stopiti višje od prvega kroga.

Vsi morajo biti na isti strani

"Tekme se moramo lotiti, kot da je tista v končnici. Vsi moramo biti na isti strani papirja in zmagati. To je edino, kar za nas zdaj šteje." Foto: Getty Images "Pomembno bo, da v sredo zmagamo. Turneje na gostovanju nismo dobro začeli (Miami je z 99:115 izgubil proti Portlandu, op. a.). Naš nasprotnik bo igral proti nam brez pritiska. Nima kaj izgubiti. Ni več v igri za končnico. Tekme se moramo lotiti, kot da je tista v končnici. Vsi moramo biti na isti strani papirja in zmagati. To je edino, kar za nas zdaj šteje," poudarja kapetan Miamija.

Zato pa Dragić upa, da bosta ekipi lahko kmalu pomagala tudi prvi center Hassan Whiteside in izkušeni zvezdnik Dwyane Wade, ki je letos spet oblekel dres Miamija. Oba sta namreč izpustila dvoboj s Portlandom. Prvi se je poškodoval v soboto na dopoldanskem treningu, Wade pa na večerni tekmi proti Washingtonu. Oba sta namreč pomembna člana ekipe, ki ju bo glavni trener Eric Spoelstra krvavo potreboval ob koncu rednega dela in morebitni končnici.