Pretep dveh mam na tekmi katoliške mladinske lige #video

Konec decembra je na tekmi katoliške mladinske košarkarske lige (CYO) prišlo do precej nenavadnega prizora, potem ko sta si sredi tekme v lase skočili mami dveh igralcev. Obe mami in njuni družini pa že čutijo posledice neprimernega obnašanja.

Primer je postal še toliko bolj odmeven, saj se na tovrstnih tekmah, sploh, kjer so prisotni otroci, pričakuje zgledno vedenje vseh prisotnih. Poleg tega pa sta se stepli dve mami, česar na otroških tekmah pravzaprav skoraj nikoli ne vidimo.

Do incidenta je prišlo med tekmo šestega razreda med šolama St. Teresa in Saint Clare lani, 20. decembra, na Staten Islandu v New Yorku. V javnost je prišel posnetek, ki prikazuje, kako sta se mami sprva sporekli, potem pa se je vse skupaj sprevrglo v fizičen obračun. Prisotni so poskusili umiriti razmere in so ju le s težavo ločili, a kaj, ko je za tem izbruhnil še en pretep.

Prepovedan vstop za nedoločen čas

Po besedah okrožnega direktorja lige CYO Michaela Neelyja sta bili obe ženski materi otrok, ki sta igrala na tekmi, v dogajanje pa so bili vpleteni tudi drugi družinski člani. Neely je v izjavi potrdil, da imata obe mami za nedoločen čas prepoved vstopa na tekme lige CYO. "V incident sta bili vpleteni dve družini in na koncu so bile njihove družine za nedoločen čas izključene iz CYO," je dejal Neely.

Foto: YouTube

Ob tem so najbolj trpeli otroci

Medtem je predsednik okrožja Staten Island Vito Fossella povedal, da CYO ne bo več dopuščala pretepov, saj s tem kvarijo zabavo otrokom. "Na igrišču so bili otroci, ki so jokali, ker niso razumeli, kaj se dogaja. Tekmo je bilo treba prekiniti in otroci so tisti, ki trpijo. Poslanstvo je bilo vedno povezano z otroki. Šlo je za to, da jih učimo odgovornosti. Šlo je za to, da se imajo lepo."

V veljavi je že novo pravilo

Po tem incidentu pa so že uveljavili novo pravilo, ki pravi, da bo vsak gledalec, ki bo na košarkarski tekmi lige CYO povzročal nered ali se bo neprimerno vedel, imel za eno leto prepoved vstopa na tekmo. V primeru pretepa pa bo prepoved doživljenjska.