Posebna čast za Domžalčane

Iz košarkarskega kluba Helios Suns so sporočili, da bodo zaključni turnir druge lige ABA letos gostile Domžale. Med 12. in 16. aprilom letos se bo za lovoriko v Športni dvorani Domžale potegovalo 8 najboljših ekip tekmovanja.

Helios Suns so si pravico organizacije turnirja pridobili z osvojenim prvim mestom po rednem delu tekmovanja. Še neporaženim Sunsom tega ne more preprečiti niti zadnji turnir rednega dela, ki bo v Širokem Brijegu med 6. in 12. marcem, saj je prednost Domžalčanov na lestvici že prevelika. Tekmovalni sistem zaključnega turnirja predvideva štiri tekme četrtfinala na izpadanje, polfinale in veliko finale, ki bo odločalo tudi o uvrstitvi v prvo ABA ligo. Med elito se direktno uvrsti prvak tekmovanja, finalistu pa ostane možnost borbe za drugo vstopnico z predzadnjim prvoligašem.

"Organizacija zaključnega turnirja NLB ABA2 lige je za nas v prvi vrsti nagrada za odlično delo in rezultate v zadnjih sezonah. Ne glede na končni rezultat, bo to velik dogodek za promocijo košarke in športa v občini, ki od evropskega prvenstva mladincev leta 2012 takega dogodka ni gostila. V klubu se bomo ob podpori Zavoda za šport in rekreacijo in ostalih partnerjev potrudili za zadovoljstvo tako obiskovalcev kot tudi sponzorjev, na parketu pa se bomo skušali pokazati v naši najboljši luči in morda še izboljšati lanski rezultat, ko smo ob zvoku sirene v četrtfinalu morali priznati poraz kasnejšemu prvaku Zlatiboru," je ob tem povedal direktor kluba Matevž Zupančič.

"Ne glede na v zadnjem času igralsko precej okrepljeno konkurenco, bomo na igrišču dali vse od sebe, da morda storimo še korak dlje kot v lanski sezoni," poudarja Jakara. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Menim, da je prav, da je naš klub sprejel organizacijo zaključnega turnirja. To je že samo po sebi lep uspeh kluba in priložnosti, ki bi jo bilo škoda zamuditi. Ne glede na v zadnjem času igralsko precej okrepljeno konkurenco, bomo na igrišču dali vse od sebe, da morda storimo še korak dlje kot v lanski sezoni. Seveda gre v sistemu na izpadanje veliko odvisno od zdravja in dnevne forme, zato so bolj točne napovedi nehvaležne. Upam, da nas z dobrim obiskom nagradi tudi publika," pa je pristavil trener Dejan Jakara.

V drugi ligi ABA poleg Domžalčanov nastopata še Krka, ki je trenutno peta (7-3), in Šenčur, ki je na enajstem mestu (2-8).

