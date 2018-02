Sixt Primorska proslavlja prvo lovoriko v zgodovini kluba

Pokal Spar, zaključni turnir

Košarkarji Sixt Primorske so v velikem finalu slovenskega pokala z 83:63 premagali Šenčur in osvojili prvo lovoriko v zgodovini kluba.

Sixt Primorska je v Tivoliju prišla do prve lovorike v zgodovini kluba. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Sixt Primorska, ki je v polfinalu izločila Petrol Olimpijo, je bila proti Šenčurju, ki je na poti do finala izločil Krko, vseskozi veliko boljši tekmec. Šenčur je vodil le na začetku s 3:0, potem so vajeti v svoje roke vzeli Primorci in zlahka osvojili prvo lovoriko v zgodovini kluba.

Tekma je bila odločena v drugem polčasu, ko so Šenčurju pobegnili na 20 točk prednosti.

Z naskokom najboljši posameznik finala je bil Matic Rebec, ki je tekmo končal pri 28 točkah. Organizator igre primorskega prvoligaša je bil pričakovano izbran tudi za najboljšega posameznika zaključnega turnirja v Tivoliju.

Fotogalerija tekme med Šenčurjem in Krko skozi objektiv Urbana Urbanca

Zaključni turnir pokala Spar