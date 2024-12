Ljubljanski dvoboj Cedeviti Olimpiji, Krka povozila Helios

Cedevita Olimpija je do visoke prednosti pred povratnim srečanjem prišla v drugi polovici tekme. Čeprav so tokrat oranžni zmaji po prvi četrtini vodili za osem, je na glavni odmor s prednostjo odšla celo Ilirija. V nadaljevanju so gostje nato upravičili vlogo favorita in zasluženo slavili. S kar 27 točkami je pri Iliriji blestel reprezentant Mark Padjen, pri Olimpiji pa se je strelsko najbolj izkazal DeVante Jones z 20 točkami, 18 sta jih dodala še Aleksej Nikolić in Rok Radović.

Krka vodila skorajda od začetka

V Novem mestu je Helios nazadnje vodil pri 10:12, nato pa so domači postopoma višali prednost vse do konca. Blesteli so predvsem v zadnji četrtini, ki so jo dobili s 26:12 in tako bodo na povratnem srečanju v Domžalah branili kar 25 točk prednosti. Pri Krki je Jan Špan dosegel 21 točk, Tayler Persons jih je ob osmih skokih in asistencah dodal 20, Zak Smrekar pa 19. Pri Heliosu je bil najbolj razpoložen kapetan Blaž Mahkovic s 25 točkami ter šestimi skoki in asistencami, 16 točk pa je prispeval Jure Špan.

Tayler Persons je blestel na srečanju s Heliosom. Foto: Aleš Fevžer

V preostalih dveh obračunih četrtfinala si bodo nasproti stali košarkarji Hidrie in Triglav Kranja ter Hopsov in Šentjurja.

