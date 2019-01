Brez senzacije: Olimpija preživela hud napad Rogaške

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Petrol Olimpija je bila na dveh tkmah za točko boljša od Rogaške in se uvrstila v polfinale.

Petrol Olimpija je bila na dveh tkmah za točko boljša od Rogaške in se uvrstila v polfinale. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Košarkarji Petrol Olimpije so na povratni tekmi četrtfinala slovenskega pokala v Stožicah izgubili z Rogaško (79:81), a se vseeno uvrstili v polfinale, saj so na prvi tekmi zmagali za tri točke. Polzela je bila tudi pred domačimi gledalci boljša od ekipe Plama Pur, Helios pa se je Šentjurju odkupil za visok poraz in se uvrstil med štiri najboljše. V torek bo na sporedu še tekma v Nove mestu, kjer bo Krka lovila 28 točk zaostanka za Sixt Primorsko.