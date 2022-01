Bledi obrazi košarkarjev Cedevite Olimpije: Tako je, če ne treniraš

Debela dva tedna so bili košarkarji Cedevite Olimpije brez tekme. Sprva so morali prestaviti obračun regionalne lige ABA zaradi okužb s koronavirusom v vrstah Boraca iz Čačka, nato pa je virus našel pot tudi v vrste slovenskega predstavnika. Morda je treba v tem iskati razlog za izjemno zaspan začetek proti Gran Canarii v okviru EuroCupa, saj so bili nekateri košarkarji tudi prikovani na posteljo, kar je po tekmi razlagal glavni trener Jurica Golemac.

Rezultat 23:7 po prvi četrtini – najvišja prednost je bila pri 23:5 - pove vse. Preveč je bilo individualnih akcij, na drugi strani pa so gostje prihajali do odprtih metov in jih tudi uspešno realizirali. Golemac je bil ob robu parketa vidno besen, ker je bilo preveč anemičnosti. Ni bilo prave energije.

Upanje v drugi četrtini kratkotrajno

Prav tako ni stekel met z razdalje. Ljubljančani so zgrešili uvodnih sedem trojk, kar štiri Edo Murić. Kapetan Jaka Blažič je poskrbel za prvo in vlil nekaj upanja za preobrat, ko je na semaforju kazalo 14:27. Ekipi ni mogel pomagati niti nov obraz Zoran Dragić, ki je debitiral v vrstah Cedevite Olimpije.

Fotogalerija s tekme (Foto: Vid Ponikvar)

Skok je bil prav tako rak rana gostiteljev. Zlasti zapiranje lastnega koša, saj so imeli Španci v prvem polčasu kar sedem napadalnih skokov.

Spodbudnejša je bila igra v drugi četrtini, v kateri so se domači približali na vsega šest točka zaostanka (24:30). Nekako je bilo slutiti, da bi se lahko le vrnili v igro za zmago, a je sledil vnovičen padec in Španci so šli na odmor s +14 (41:27).

Zatajil met

V drugem polčasu so gostje brez večjih težav nadzorovali vodstvo. Igrali so toliko, kolikor so potrebovali, da so prišli do zmage in se oddolžili Olimpiji za poraz, ki jim ga je zadala v prvem krogu.

Do tega kroga je četa Jurice Golemca v povprečju dosegala 85 točk na tekmo, tokrat pa se je zaustavila pri vsega 60 točkah, kar se je zgodilo drugič v tej sezoni, potem ko je že izgubila na gostovanju pri Budućnosti s 60:91.

Košarkarji tokrat niso imeli prave energije. Foto: Guliverimage

Jacob Pullen, ki je sicer osrednji protagonist Olimpijinega napada, je tokrat zgrešil vseh sedem metov za tri točke - Murić ravnotoliko. Olimpijina uspešnost je sicer odvisna od dobrega meta za tri točke, tokrat ga je imela vsega 7/33 - košarkarji so zgrešili celo proste mete, saj so zadeli le 9 iz 17 poizkusov. Prvi organizator igre Yogi Ferrell je zbral pičli dve asistenci in če vse skupaj povežemo in seštejemo, dobimo razloge za poraz v tem evropskem tekmovanju.

"Ko prideš direktno iz postelje, enostavno ne gre"

"Nismo imeli intenzitete. Začeli smo premehko. Ne moreš igrati košarke brez treninga. Taki smo videti brez treninga in tekem. Bili smo brez energije, idej, fokusa. Tako je, ko ne treniraš in 15 dni nismo imeli tekem. Naredili smo dva treninga in bila sta katastrofalna. Ko prideš direktno iz postelje, enostavno ne gre," je razloge za poraz iskal Golemac.

Jurica Golemac se zaveda, da se bodo morali hitro pobrati. Foto: Guliverimage

A niso Ljubljančani edino moštvo, ki se ubada z vdorom koronavirusa v sam ustroj, zato bo treba hitro obrniti list in dvigniti košarkarje, saj si bodo pomembne tekme vrstile drugo za drugo. V ponedeljek bo v ligi ABA gostovala evroligaška Crvena zvezda, dva dni pozneje pa bo sledil nov evropski test. Gostovali bodo pri Bourgosu. In zmaga bo za morebiten preboj med najboljših osem v tem tekmovanju praktično nujno zlo.