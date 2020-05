Po 13 letih komisarska sprememba v košarkarskih tekmovanjih

Košarkarska zveza Slovenije (KZS) je sporočila, da bo v naslednji sezoni vodenje tekmovanj pod okriljem zveze prevzel Gorazd Trontelj. Na to mesto so ga imenovali člani izvršnega odbora KZS na dopisni seji.

Na mestu komisarja članskih tekmovanj bo Trontelj nasledil Borisa Majerja, ki je to funkcijo opravljal od tekmovalne sezone 2007/08.

Andrej Petrović pa bo prevzel vodenje tekmovanj mlajših starostnih kategorij.

Člani IO KZS so na dopisni seji sprejeli tudi nekaj sprememb in dopolnitev tekmovalnega pravilnika ter pravilnikov in propozicij košarke 3x3, so še sporočili iz zveze. Naslednja redna seja IO KZS bo predvidoma sredi junija.

