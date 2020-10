Plemenita poteza Michaela Jordana osrečila revnejše ljudi

Nova bolnišnica je namenjena revnejšim ljudem in jim v Charlottu in okolici omogoča boljši dostop do zdravstvenih storitev. Oktobra 2019 je Michael Jordan odprl prvo tovrstno bolnišnico z istim imenom, ki so jo spomladi uporabili tudi kot poligon za boj proti koronavirusni pandemiji.

"Na lastne oči videti, kako se vse to razvija in kakšen je rezultat naših prizadevanj, me zelo razveseljuje," je dejal Jordan prek videokonference ob odprtju druge klinike.

Po zaslugi legendarnega košarkarja je v Severni Karolini zaživela še ena bolnišnica, namenjena revnejšim ljudem. Foto: Reuters

Sedeminpetdesetletnik, ki velja za najboljšega košarkarja v zgodovini in je v devetdesetih letih s Chicago Bulls osvojil šest šampionskih prstanov, je odraščal v Severni Karolini in tam obiskoval tudi kolidž.