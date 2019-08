Pirančani drugi na ljubljanski tekmi v košarki 3 na 3

Milan Kovačević, košarkar ekipe Piran, je po tekmi dejal, da ga veseli, da se jim je pred domačimi navijači uspelo uvrstiti v finale.

Foto: Anže Malovrh/STA

"Težko je bilo že v polfinalu, zaostajali smo praktično celotno srečanje, na koncu pa smo le stopili skupaj in se nam je uspelo uvrstiti v finale. Ekipa Vrbas je fizično zelo močna, mi pa smo bili že utrujeni, saj so fantje v preteklih dneh odigrali veliko tekem.

Foto: Anže Malovrh/STA

Kljub temu je za nas to velik uspeh in veseli smo, da smo ga lahko delili skupaj s slovenskimi navijači in da smo uživali. Ekipa Piran je v treh dneh osvojila naslov državnega prvaka ter vstopnico za masters v Debrecenu, kar je odličen izkupiček. Čestitke ekipi Vrbas in Jeddah za osvojeno tretje mesto ter seveda tudi vsem ostalim ekipam."