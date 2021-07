Olimpija pripeljala novega tujca

Na položaju krila in krilnega centra se je Cedevita Olimpija pred začetkom tekmovalne sezone 2021/22 okrepila s 30-letnim Melvinom Ejimom. Slednji se bo v Ljubljano preselil iz Podgorice, kjer je bil v minuli sezoni eden od nosilcev igre Budućnosti VOLI, s svojimi predstavami pa je podgoriški ekipi pomagal do končnega drugega mesta v regionalni Ligi ABA.

Melvin Ejim je znano ime vsem evropskim poznavalcem košarke, saj se je dokazal v številnih tekmovanjih na najvišji tekmovalni ravni. Svojo kariero na univerzi je preživel na kolidžu Iowa State, in bil v tem času eden od najboljših igralcev Iowe. V svoji zadnji sezoni, ki jo je preživel na kolidžu, je v povprečju dosegal 17,8 točke, 8,4 skoke, 1,8 asistence in 1,2 pridobljene žoge na tekmo. Leta 2014 Ejim ni bil izbran na naboru Lige NBA, poletje pa je preživel v dresu San Antonio Spurs v Las Vegasu.

Sledila je selitev v Evropo, kjer se je v sezoni 2014/15 preizkusil pri Virtusu Romi. Po sezoni je sprva podpisal pogodbo z medi Bayreuthom, nato pa se je izkazal v dresu Orlando Magic na poletni Ligi NBA, in dobil priložnost v razvojni Ligi NBA pri ekipi Erie BayHawks. V marcu 2016 se je nato preselil v Reyer Venezio, kjer je ostal do konca sezone 2016/17, in moštvu iz Benetk pomagal do naslova italijanskega državnega prvaka, sam pa je postal najkoristnejši igralec finalnega niza. Obenem je bil Ejim izbran v najboljšo peterko košarkarske Lige prvakov, v kateri je v povprečju beležil 10,8 točke, 6,0 skokov in 1,5 asistence na tekmo.

V tekmovalni sezoni 2020/21 je Melvin Ejim zaigral na 31 tekmah v Ligi ABA. Na parketu je v povprečju preživel 22,6 minute, ob tem pa dosegal 10,1 točke, 4,6 skoke in 1,2 asistence. Svojo najboljšo predstavo je prikazal na dvoboju z Mego Basket, ko je v malo manj kot 35 minutah 22 točkam dodal devet skokov. V 7DAYS EuroCupu je Ejim nastopil na 19 tekmah, v 27,5 minutah pa dosegal 11,5 točke, 5,8 skoke in 1,4 asistence.