Oklahoma in Indiana po dveh porazih spet doma, Orlando za vodstvo

V košarkarski ligi NBA bosta poskušali moštvi Oklahoma City Thunder in Indiana Pacers v svojih četrtfinalnih serijah priti do prvih zmag na domačem parketu, po dveh tekmah v gosteh, v Portlandu in Bostonu, namreč zaostajata z 0:2. V domačo dvorano so se preselili tudi košarkarji Orlando Magic, a so ti moštvu Raptors eno zmago izmaknili že v Torontu.