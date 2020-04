Odločitev bo padla 24. maja

Vodstvo najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini načrtuje, da bi sezono - če se bodo zdravstvene razmere normalizirale - dokončalo med 4. in 26. julijem. V tem obdobju bi na eni lokaciji, ki še ni izbrana, odigrali vseh manjkajočih 54 tekem iz rednega dela, nato pa priredili zaključni turnir, na katerem bi namesto štirih nastopilo najboljših osem ekip iz rednega dela.

Šest krogov pred koncem rednega dela je v najboljšem položaju Anadolu Efes, ki je na 28 tekmah dosegel 24 zmag in doživel štiri poraze.

Zasedbi iz Istanbula sledijo Real Madrid in Barcelona (oba 22-6), CSKA Moskva in Maccabi Tel Aviv (oba 19-9), Pantahinaikos (14-14), Himki in Fenerbahce (oba 13-15), Žalgiris, Valencia, Olympiacos, Armani Milano in Baskonia (vsi 12-16), Crvena zvezda (11-17), Asvel (10-18), Alba Berlin (9-19), Bayern München in Zenit Sankt Peterburg (oba 8-20).

