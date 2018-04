Novo navijaško romanje: bodo Slovenci zlato branili pri sosedih?

Foto: Sportida

Ko je Goran Dragić 17. septembra v Istanbulu visoko v zrak dvignil pokal za naslov najboljše evropske košarkarske reprezentance, je bilo jasno, da bo Slovenija aktualni evropski prvak vsaj štiri leta. Po novem namreč evropsko prvenstvo ne bo na sporedu vsako drugo leto, temveč le enkrat v štiriletnem ciklu. Še danes pa ni jasno, kje bodo Slovenci lahko branili naslov prvaka, pa tudi ne, ali bo prvenstvo potekalo v eni ali več državah. Mednarodni košarkarski zvezi se po uvedbi reforme reprezentančnih tekmovanj, ki je vnesla nemalo zmede, ne mudi z izborom prihodnjega gostitelja EuroBasketa.

Prva košarkarska zveza, ki je tudi javno napovedala vložitev kandidature, je italijanska. Naše zahodne sosede, ki so prvenstvo do zdaj gostili trikrat, nazadnje leta 1991, zanima tako organizacija celotnega EuroBasketa 2021 kot tudi posamezne skupine in zaključnega dela (najverjetneje v Torinu).

Vse preostale "kandidature" ostajajo na ravni namigov in predvidevanj. Med resnimi pretendenti naj bi bili Španci in Nemci. Zanimanje za vsaj delno organizacijo prvenstva so nakazali tudi Čehi, Poljaki, Srbi in Švedi.

Na poti do EP 2021 nas sicer čakata še dve veliki tekmovanji. Leta 2019 bo Kitajska gostila svetovno prvenstvo, leto zatem pa bo Tokio prizorišče olimpijskih iger.