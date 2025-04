Bo že ta konec tedna vse odločeno?

V premier ligi bi že ta konec tedna lahko postal znan novi angleški prvak. Liverpool ima namreč šest krogov pred koncem pred drugim Arsenalom trinajst točk prednosti, tako da bi v primeru nedeljske zmage nad Leicestrom in morebitnega sobotnega poraza Arsenala proti Ipswichu še 20. tudi teoretično postal angleški prvak. Ne glede na izide preostalih tekem Redse od velikega slavja loči še vsaj šest osvojenih od skupno mogočih 18 točk.

A v taboru Arsenala, ki se je v sredo zavihtel v polfinale lige prvakov, ne bodo obupali do zadnjega. Strateg topničarjev Mikel Arteta je že večkrat poudaril, da bodo upali na preobrat vse do trenutka, ko bo to še matematično mogoče.

Liverpool bi se z morebitnim 20. naslov angleškega prvaka, sicer drugim od nastanka premier lige, na vrhu po številu lovorik izenačil z Manchester Unitedom, ki je prav tako 20-krat postal angleški prvak, nazadnje v sezoni 2012/13. Liverpool je nazadnje na vrhu Anglije stal v koronski sezoni 2019/20. Na tretjem mestu je Arsenal s trinajstimi naslovi. Zadnje štiri naslove v premier ligi je pobral Manchester City, skupno pa šest od zadnjih sedmih sezon.

Angleško prvenstvo, 33. krog:

Sobota, 19. april:

Nedelja, 20. april:

Ponedeljek, 21. april:

Lestvica: