Cedevita Olimpija že danes v Podgorici

Cedevita Olimpija si je na nedeljski tekmi s Cibono še četrto sezono zapored zagotovila nastop v končnici lige ABA. Izbranci glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića so po 27 odigranih tekmah pri izkupičku 17 zmag in desetih porazov, s tem pa so na lestvici poravnani z Igokeo m:tel, ki pa ima boljši izkupiček z obeh medsebojnih tekem v tej tekmovalni sezoni.

Studentski Centar Derby ima po 26 odigranih tekmah na svojem računu deset zmag in 16 porazov. Na zadnjih štirih tekmah v regionalni ligi je ekipa iz Podgorice dosegla tri zmage, na zadnji preizkušnji v tekmovanju pa izgubila proti Budućnosti (99:105). "Obe ekipi sta v zadnjem obdobju dosegli del svojih tekmovalnih ciljev, a k vsaki tekmi pristopamo enako predano. Podrobno smo analizirali igro SC Derbyja, ki od uvrstitve pod mesta, ki vodijo v končnico, igra izjemno. Na zadnjih tekmah v povprečju dosegajo več kot sto točk, njihova ekipna uspešnost meta za tri točke pa presega 50 odstotkov. Trije zunanji igralci v tem obdobju izstopajo z več kot 60-odstotno natančnostjo pri metih za tri točke, kar bo za nas velik izziv," je dejal trener Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović.

"Ekipa SC Derbyja združuje številne nadarjene igralce, vodi pa jih izkušeni ameriški igralec Erick Neal, ki že ima veliko izkušenj z igranjem v Ligi ABA. Igrajo neobremenjeno, kakovostno in hitro, kar potrjujejo njihove zmage nad Igokeo in Spartakom ter tesen poraz proti Budućnosti v zadnjih sekundah. Zanimivo bo videti, kako bomo odgovorili na njihovo mladostno energijo, hitro igro in natančen met za tri točke," je dodal Mitrović.

