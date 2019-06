Nov trenerski izziv za Lakoviča

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jaka Lakovič po dolgih letih zapušča Španijo. Kot novega glavnega trenerja ga je namreč tudi uradno predstavil nemški prvoligaš Ulm. Ta je sezono končal z gladkim izpadom v četrtfinalu državnega prvenstva, kjer ga je ugnala Alba (0:3), in brez trenerja Thorstena Leibenatha.

Zdaj je jasno, kdo ga bo nasledil. Nekdanji nemški podprvaki, ki v zadnjih letih dokaj redno igrajo v EuroCupu, so namreč podpisali triletno pogodbo z nekdanjim kapetanom slovenske reprezentance Lakovičem.

Kot igralec si je kruh služil v Sloveiji, Grčiji, Španiji, Italiji in Turčiji. Zdaj se seli v Nemčijo. Foto: Sportida

"Odločitev ni bila težka, saj je Ulm odlična organizacija za dolgoročno delo z mladimi," je ob podpisu pogodbe dejal Lakovič, ki je igralsko kariero sklenil leta 2016 in takoj zajadral med trenerje. "Kot igralec je bil legenda. Naj bo takšen še kot trener," je novinca v klubu pozdravil predsednik Thomas Stoll.

Za 40-letnega Ljubljančana bo to druga preizkušnja v vlogi glavnega trenerja, a prva prava. Lani je namreč Bilbao, potem ko je bil večji del sezone pomočnik, prevzel tik pred zaključkom sezone. Trenersko pa se je kalil še pri Joventutu, B ekipi Barcelone in pri slovenski reprezentanci kot desna roka Igorja Kokoškova in Rada Trifunoviča.