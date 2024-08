Kapetan zlate slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić bo ta konec tedna spektakularno in veličastno sklenil bogato kariero. Že v četrtek je v Ljubljani pričakal kar nekaj visokih gostov, danes sledita dobrodelna dražba in poslovno-športni družabni dogodek ter v sobotno zvečer poslovilna tekma.

Ta konec tedna se v Ljubljani obeta pravi spektakel ob uradnem koncu bogate športne poti slovenskega košarkarja Gorana Dragića. Ta je v četrtek v prestolnici že pričakal nekatera velika imena svetovne košarke.

Ob Luki Dončiću, s katerim bosta kapetana ekip, so v enega od hotelov že prispeli Dragićev mentor Steve Nash, Dirk Nowitzki, Chris Bosh in Igor Kokoškov, ki je Slovence popeljal do naslova evropskih prvakov, ter Saša Pavlović ...

Vse skupaj bo trajalo dva dni. Že ob 12. uri bo potekal Night of the Dragon Business Talk. Po poročanju STA bodo govorci Matevž Frangež, državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, Matevž Mazij, predsednik upravnega odbora in izvršni direktor Bragg Gaming Group, Drago Kavšek, član uprave Petrola, ter izvršni direktor Addiko Bank Andrej Andoljšek.

V okviru drugega panela Kariera po karieri bodo spregovorili in delili svoje izkušnje Dragić, Nash, nekdanji NBA-igralec in Dragićev mentor, Nowitzki, eden najboljših evropskih košarkarjev vseh časov, ter Bill Duffy, eden vodilnih zastopnikov športnikov in ustanovitelj agencije BDA Sports Management.

Zvečer se bo dogajanje preselilo na rdečo preprogo, na kateri se bodo v oblekah in kravatah predstavili vsi udeleženci sobotne poslovilne tekme. Kapetana Dragić in Dončić bosta na naboru izbrala svoji ekipi.

Humanitarna dražba

Potekala bo tudi humanitarna dražba, na kateri bodo dražili žogo s podpisi vseh udeležencev (izklicna cena deset tisoč evrov), dres s podpisi vseh udeležencev (izklicna cena deset tisoč evrov) ter dres Gorana Dragića iz Osnovne šole Koseze (izklicna cena 15 tisoč evrov).

V soboto poslovilna tekma

V soboto ob 20. uri sledi ekshibicijska tekma, na kateri se bo trlo zdajšnjih in nekdanjih košarkarskih zvezdnikov. Prisotni bodo tudi trenerji in košarkarski delavci, ki so na Dragićevi poti pustili pečat.