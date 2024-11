Niz porazov je prekinjen, a zdaj bo nad Dallas udaril Grom

Luka Dončić in Dallas Mavericks (šest zmag, sedem porazov) so z zmago nad San Antonio Spurs, ki so pogrešali poškodovanega Victorja Wembanyamo, prekinili niz štirih porazov, a že večer pozneje jih čaka nova tekma, precej težja tekma. V noči na ponedeljek (ob 1.00) gostujejo pri vodilni ekipi zahodne konference Oklahoma City Thunder (11-2).

Dallas Mavericks so za šele šesto zmago sezone (110:93) vendarle odigrali nekaj boljše v obrambi kot na prejšnjih tekmah, ko so dobivali po 110 točk in več. A Shai Gilgeous-Alexander in njegova Oklahoma City Thunder bosta za Luko Dončića in soigralce precej višja ovira. Prvi zvezdnik Oklahome, ki daje po 13 trojk na tekmo, dosega po 27,9 točke. Lukovo povprečje je še nekaj boljše, 28,2 točke na tekmo. Proti Spursom jih je dal sicer samo 16. Po tekmi je Ljubljančan priznal, da ni stoodstoten. Ima nekaj težav z desnim kolenom. A tako kot Kyrie Irving stiska zobe in vseeno igra. Za sobotno zmago je bil najzaslužnejši Daniel Gafford, ki je dal 22 točk. Ko ta center da več kot 20 točk, Dallas vedno zmaga.

Liga NBA, 17. november:

Lestvica: