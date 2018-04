Sodnik videl, da je namerno stopil na koleno, sam pravi, da se mu je zgodila krivica

Tretji polčas tekme med Rogaško in Helios Suns

V petem krogu državnega prvenstva med Rogaško in Helios Suns se je pripetil neljubi dogodek. Košarkar Rogaške Mitja Nikolić, ki je v preteklosti že nosil dres slovenske reprezentance, je, kot so zapisali na kzs.si, tekmecu Blažu Mahkovicu namerno stopil na koleno. Čaka ga suspenz, izpustiti bo moral do tri tekme. Povprašali smo tudi Mitjo, kaj se je dejansko dogajalo. Poudarja, da je to izmišljotina. Da ni namerno stopil Mahkovicu, s katerim sta se potekmi pogovorila, na nogo.