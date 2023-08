Nekdanji košarkar NBA zaradi goljufije prejel 10-letno zaporno kazen

Sodišče na Manhattnu v New Yorku je nekdanjemu košarkarju v severnoameriški ligi NBA Terrencu Williamsu izreklo 10-letno zaporno kazen, ker je oblikoval goljufivo shemo zdravstvenega zavarovanja in naložbenike oškodoval za pet milijonov ameriških dolarjev oziroma 4,57 milijona dolarjev, je zapisala francoska tiskovna agencija AFP.

V prevari je poleg Williamsa, 11. izbora na naboru lige NBA leta 2009 ter nekdanjega člana New Jersey Nets in Houston Rockets, sodelovalo 20 oseb. Med njimi so bili še nekateri drugi nekdanji igralci v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, kot so Sebastian Telfair, Darius Miles in Glen "Big Baby" Davis.

"V mojem življenju je veliko škode povzročila odvisnost od opioidov, še bolj pa pohlep," je v četrtkovem zagovoru na sodišču dejal Williams in dodal, da so njegovo otroštvo zaznamovali revščina, odvisnost od mamil, zloraba, odsotnost staršev in nestabilnost.

Williams, ki je že lani priznal goljufivo shemo zdravstvenega zavarovanja med letoma 2017 in 2021, bo moral tudi plačati denarno kazen v višini 2,5 milijona dolarjev oziroma 2,28 milijona evrov.