"Ne iščite krivca, jaz sem krivec"

Po zmagi Budućnosti proti Crveni zvezdi z 80:76

Crvena zvezda je v zadnjih treh letih osvojila naslov prvaka v ligi ABA. Tudi tokrat Beograjčane zanima prvo mesto, ki pelje v elitno Evroligo. A imajo svoje ambicije tudi pri Budućnosti, kar so pokazali na prvi tekmi finala.

Sredi Beograda so z 80:76 preskočili tekmeca in imajo zdaj oni prednost domačega terena v seriji na tri dobljene zmage. Naslednja tekma bo že danes zvečer, ko bodo gostitelji spet košarkarji Crvene zvezde.

Džikić imel dodatno nalogo takoj po zmagi

Aleksandar Džikić je sestavil pravšnjo taktiko. Foto: ABA liga Najboljši strelec poraženega moštva je bil s 14 točkami Alen Omić, a to ni bilo dovolj, da bi padli gostje, ki jim poveljuje slovenski publiki dobro poznani Aleksandar Džikić.

"Najtežji del po tekmi je bil, da zaustavim evforijo, kar je povsem naravna reakcija po zmagi proti Crveni zvezdi, ki je trikrat zapored osvojila ligo ABA. Najbolj naravno je, da košarkarji vriskajo, se veselijo. A nisem smel dovoliti, da bi imeli to v glavi. Verjeti morajo, da lahko zmagajo in to je naravno. Ne smejo si dovoliti misliti, da bi nam Zvezda kar pustila. To se ne bo zgodilo. Ne smemo menjati navade pred drugo tekmo finala. Če bi to storili, ne bi bili normalni. Vedno je globje razmišljanje, da smo trenerji težava. Tako kot smo delno zaslužni za zmage, smo krivi za poraze, a je tudi nekaj v igralcih. Vsi smo tukaj skupaj. Od njih pričakujem, da se obnašajo zrelo in odgovorno," je bil nazoren srbski strokovnjak, ki je v preteklosti že delal pri Olimpiji in Krki.

Zato pa so bili obrazi kisli v taboru Crvene zvezde. Ključen je bil zaključek tretje četrtine, v kateri si je Budućnost priigrala minimalno prednost in jo je vseskozi držala pod nadzorom.

"Zdaj mormao zmagati in potem v Podgorici iskati, kar so oni pri nas"

Alen Omić je bil s 14 točkami najboljši strelec Crvene zvezde. Foto: ABA liga "Teža tekme je prinesla v naš tabor nervozo. Budućnost je zasluženo zmagala. Pokazala je boljšo predstavo. Danes je nov dan in serija se igra na tri zmage. Zdaj moramo zmagati in potem v Podgorici iskati, kar so oni pri nas v Beogradu," je sprva po porazu dejal trener rdeče-belih Dušan Alimpijević.

Nato je s prstom pokazal kar nase: "Jaz sem kriv. Ne iščite krivca za poraz na prvi tekmi pri igralcih. Za ta poraz sem jaz kriv. Veliko faktorjev je odločilo tekmo. Nedopustno je, kako smo vstopili v tekmo in da smo v treh četrtinah prejemali koše v samem zaključku. V takšnih tekmah so ti majhni detajli zelo pomembni. To ni bila raven igre, ki sem jo pričakoval. V vseh segmentih igre smo lahko boljši. Videla se je nervoza. Izpustiti jo moramo in dvigniti raven agresivnosti."