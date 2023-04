Nove prvake lige NCAA okronali pred 72 tisoč gledalci

Košarkarji Univerze v Connecticutu (UConn) so zmagovalci ameriškega univerzitetnega prvenstva NCAA. UConn Huskies so v finalu NCAA premagali San Diego State Aztecs s 76:59. Za univerzo iz Mansfielda v ameriški zvezni državi Connecticut je bil to peti naziv v zgodovini po letih 1999, 2004, 2011 in 2014.