Prvi zvezdnik Toronta obnemel, čudežnega niza je konec, vroči Srb paral živce Portlandu

Košarkarji Philadelphie so vrnili udarec favoriziranemu Torontu, ga na drugi tekmi konferenčnega polfinala v ligi NBA v gosteh premagali s 94:89 in prekinili niz 14 zaporednih porazov na kanadskih tleh. V drugi tekmi večera je Denver izkoristil prednost domačega parketa. V dvoboju, na katerem sta izstopala Nikola Jokić (37 točk) in Damian Lillard (39), je krajšo potegnil Portland.

Navijači Toronta so bili po prepričljivi zmagi na prvi tekmi konferenčnega polfinala prepričani, da bodo njihovi ljubljenci v dvorani Scotiabank Arena boljši od Philadelphie tudi v drugo, a so se ušteli. Gostje so odigrali odlično v obrambi in prisilili favorite dvoboja, da so v prvem polčasu dosegli pičlih 38 točk. Na koncu so zmagali z 94:89. Toronto je imel pri zaostanku 89:92 priložnost, da bi izsilil podaljšek, a je nekdanji košarkar Olimpije Danny Green nekaj sekund pred piskom sirene zgrešil met za tri točke. Trojke je metal 1/6.

Vrhunci dvoboja v Torontu:

Prvi zvezdnik Toronta Kawhi Leonard, ki je bil s 35 točkami prvi strelec srečanja (met iz igre 13/24, še 7 skokov in 6 asistenc) ena redkih svetlih točk gostiteljev, je prekinil čarobni niz. V ligi NBA je dobil proti Philadelphii vseh 14 tekem. Večino v dresu San Antonia, nekaj pa tudi kot košarkar Toronta. Velikega niza je zdaj konec, saj je izkusil grenkobo poraza, s katero je Philadelphia dobila pomembno prednost, saj je rezultat v skupnih zmagah izenačila na 1:1, serija pa se zdaj seli v Pensilvanijo.

76ers so prekinili niz 14 zaporednih porazov na gostovanjih v Kanadi. Njihovi igralci s klopi so dosegli 26 točk, domači pa le skromnih pet. S 30 točkami je izstopal Jimmy Butler (met iz igre 9/22), drugi strelec ekipe pa je bil ''rezervist'' James Ennis III (13).

Tretja tekma konferenčnega polfinala, prva v Philadelphii, bo v noči na petek.

Jokić kar 37 točk, Lillard še dve več!

Košarkarji Denverja so na krilih izjemne predstave Nikole Jokića izkoristili prednost domačega igrišča in povedli v zmagah z 1:0 v konferenčnem polfinalu proti Portlandu. Srbski center, ki se je v prvem krogu končnice izkazal proti San Antoniu, je dosegel 37 točk (met iz igre 11/18, za tri točke 3/5), dodal še 9 skokov in 6 asistenc, a zanimivo ni bil prvi strelec srečanja.

Še več točk je dal Damian Lillard. Ostrostrelec TrailBlazers je tekmo v dvorani Pepsi Center v Koloradu končal pri 39 točkah (met iz igre 12/21), a je njegova ekipa ostala praznih rok. Pod obročema je bil razpoložen njegov soigralec Enes Kanter (26 točk in 7 skokov), Rodney Hood je dosegel 17, CJ McCollum pa 16 točk, a to ni zadoščalo za zmago v gosteh pri Denverju, ki je poleg vročega Jokića računal še na dober točkovni izkupiček Jamala Murrayja (23 točk in 8 asistenc) ter Paula Millsapa (19 točk in 6 skokov).

Liga NBA, 29. april

Konferenčni polfinale, izidi v zmagah: Zahodna konferenca: Golden State Warriors - Houston Rockets 1:0

Portland Trail Blazers - Denver Nuggets Vzhodna konferenca: Milwaukee Bucks - Boston Celtics 0:1

Philadelphia 76ers - Toronto Raptors 1:1 Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

Preberite še: