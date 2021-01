Dončića stisnili v kot, trener izključen, Dragiću se je smejalo

Na praznični dan, posvečen enemu največjih borcev za pravice v ZDA in verjetno po svetu, Martinu Lutherju Kingu mlajšemu, je Luka Dončić s soigralci Dallas Mavericks - tri četrtine so igrali brez izključenega trenerja Ricka Carlisleja - doživel visok in tretji zaporedni poraz (93:116). Slovenskega košarkarja so igralci Toronto Raptors z agresivnostjo dobro zaustavili, kljub vsemu pa ni bil pretirano oddaljen od trojnega dvojčka (15 točk, 9 asistenc, 7 skokov). Miami je po katastrofalnem začetku z razpoloženim Goranom Dragićem na čelu s 113:107 preskočil Detroit Pistons.

Ob pogledu na statistiko bi lahko rekli, da se je Luka Dončić namenoma držal nekoliko nazaj, ker je iz igre vrgel na koš le enajst žog. Po porazu proti Chicago Bulls je namreč izpostavil, da je igral sebično, potem ko je 30-krat metal iz igre. A je razlog, da je nekoliko manjkrat pogledal proti košu, tičal drugje. Košarkarji Toronto Raptors so se ga namreč lotili izjemno agresivno in ga dobesedno stisnili v kot. Nenehno je imel nase prilepljenega košarkarja, ki je ob praktično vsakem Dončićevem driblingu dobil dodatno pomoč.

In to je po koncu dvoboja izpostavil tudi zlati slovenski reprezentant: "Ko sem šel v prodor, sem vedno videl štiri proste košarkarje. Zato sem vrgel le enajstkrat. Nenehno so me podvajali."

Da bo za Dallas čudna noč, je bilo moč slutiti že ob koncu prve četrtine, ko je bil zaradi dveh tehničnih napak izključen trener Rick Carlisle. Prvi mož stroke je protestiral zaradi sodniškega kriterija, saj je bil mnenja, da so njegovim košarkarjem sodili krivično.

A je bilo videti, da Teksačani niso zagrizli v meso, kot bi morali, če bi želeli preskočiti Toronto. Igrali so bledo, slovenski virtuoz pa ni bil na takšnih obratih, kot smo vajeni.

Sicer je pozdravil povratek Jalena Brunsona in Tima Hardawaya Jr. – Dallas ni imel od slednjega sicer nobene pomoči, saj je zgrešil vseh dvanajst metov iz igre -, medtem ko so prvokategorniki Josh Richardson, Dorian Finney-Smith, Maxi Kleber in Dwight Powell še vedno na stranskem tiru.

Ko je Dončić v drugi četrtini stopil na parket pri zaostanku z desetimi točkami razlike pri 31:41 in s soigralci zrežiral delni izid 13:0, je bilo videti, da je Dallas vendarle stopil na prave tire. Podatek, da sta bili ekipi ob polčasu poravnani pri 47, je vlival dodaten razlog za optimizem.

Po trojki Brunsona za 56:55 pa je bilo zadnje vodstvo, ki so ga imeli košarkarji Dallasa na tekmi. Labodji spel je bil nato nekaj trenutkov pozneje pri 59:59. Takrat so gostitelji stopili na plin in si priigrali 14 točk naskoka (75:61). Prednost Toronta je do konca tekme naraščala in se zaustavila pri +23 (116:93).

Košarkarji Toronto Raptors so se agresivno lotili Dončića. Foto: Guliverimage

Kanadsko moštvo, ki mora zaradi covid-19 ukrepov domače tekme igrati v Tampi na Floridi, je zabeležilo tretji zaporedno zmago. Na drugi strani je Dallas pri treh zaporednih porazih in je padel izven območja ekip, ki bi bile v tem trenutku v zahodni konferenci uvrščene v končnico. "Ne maram izgubljati. Slabo je. Pred tem smo zmagali štirikrat zapored in smo se v garderobi vsi počutili dobro. Spet moramo najti pot do zmag," je po porazu povedal Luka in na vprašanje, kako se bo naslednjič lotil tovrstne obrambe tekmeca, odgovoril: "Prek videov in analiz se veliko naučiš. Ampak mislim, da sem se dobro znašel. Ko sem šel v prodor, sem našel koga. Tokrat pač meti soigralcev niso šli notri. Delati moramo na tem."

Najboljši strelec Dallasa je bil s 23 točkami Kristaps Porzingis, ki se je pred kratkim vrnil po rehabilitaciji kolena. Latvijec verjame, da bo pokazal še boljše predstave: "Mislim, da lahko vsako tekmo vidite, da se počutim vse bolje na parketu."

Dragića prestavitev tekme ni vrgla iz tira: bil je ključen mož k zmagi Miamija

Goran Dragić bi moral z Miamijem igrati že v ponedeljek ob 21. uri, a so iz tabora Vročice sporočili, da je tekma zaradi protokolov v povezavi s koronavirusom prestavljena za pet ur.

Tudi proti Detroit Pistons je Vročica igrala brez Jimmyja Butlerja, Averyja Bradleyja, Meyersa Leonarda in Tylerja Herra. Povrhu vsega so košarkarji s Floride proti istemu tekmecu, ki je najslabše v vzhodni konferenci, že izgubili v soboto, potem ko so odigrali katastrofalen drugi polčas. Obeti niso bili najboljši. Za razliko od prejšnjega dvoboja so Dragić in druščina katastrofalno začeli, saj so gostje v prvi četrtini vodili že z 28:9.

Goran Dragić je z 22 točkami pomagal ekipi Miamija, da je prišla do četrte zmage v sezoni. Foto: Guliverimage

A jih to ni vrglo iz tira. V prvem polčasu so spet našli priključek, z delnim izidom 24:10 pa v začetku zadnje četrtine imeli dvanajst varnih točk naskoka.

Miami je prišel šele do četrte zmage v enajsti tekmi, velik delež k uspehu pa je prispeval kapetan zlate slovenske reprezentance z evropskega prvenstva 2017 Goran Dragić. Z 22 točkami je bil drugi strelec Miamija, medtem ko jih je center Bam Adebayo v Miamijevo malho dodal 28.

Oči košarkarske javnosti so bile ponoči uprte v Milwaukee, kjer so Bucks gostili okrepljeni Brooklyn Nets. James Harden, ki je nedavno prišel iz Houston Rockets, je s Kevinom Durantom spravil na kolena Giannisa Antetokounmpa (125:123). Skupaj sta dosegla 64 točk za Brooklyn, grški velikan pa je tekmo končal pri 34 točkah.

Liga NBA, 18. januarja:

Toronto Raptors : Dallas Mavericks 116:93

Lowry 23, 9 sk., 7 as., Boucher 21; Porzingis 23, Burke 17, Luka Dončić 15 (met za 3 točke 0/3, za 2 4/8, prosti meti 7/8), 7 sk., 9 as., 3 izg. žoge v 35 min.



Miami Heat : Detroit Pistons 113:107

Adebayo 28, 11 sk., Goran Dragić 22 (za 3 1/5, za dve 8/10, prosti meti 3/4), 3 sk., 3 as., bl., 3 izg. žoge v 33 min.



New York Knicks : Orlando Magic 91:84

Barrett 22 (10 skokov), Randle 21 (17 skokov); Vučević 24 (14 skokov), Ross 19, Gordon 18 (17 skokov, 9 podaj).



Atlanta Hawks : Minnesota Timberwolves 108:97

Hunter 25, Capela 23 (15 skokov); Russell 31 (7 podaj), Beasley 15.



Portland Trail Blazers : San Antonio Spurs 104:125

Lillard 35, Hood 21; Aldridge 22, Mills in Gay 21.



Memphis Grizzlies : Phoenix Suns 108:1104

Morant 10 as. in Clarke 17; Ayton 18, 16 sk.



Brooklyn Nets : Milwaukee Bucks 125:123

Harden 34, 12 as., Durant 30; Antetokounmpo 34, 12 sk., 7 as., Middleton 25





Chicago Bulls : Houston Rockets 125:120

LaVine 33, 7 as., Markkanen 18; Oladipo 32, 9 as. Wood 30



4.00, Los Angeles Lakers - Golden State Warriors

