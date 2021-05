Najkrajša kariera v zgodovini lige NBA

Dobri poznavalci slovenske košarke se bodo prav zagotovo spomnili Matta Walsha, ameriškega ostrostrelca, ki je pred dobrim desetletjem v dresu ljubljanske Olimpije navduševal tudi v evroligi. Krilni košarkar ima v svoji igralski biografiji zapisano tudi igranje za Miami Heat, toda podroben vpogled v statistiko razkrije, da je za zdajšnji klub Gorana Dragića zaigral le na dveh tekmah in skupaj na parketu prebil dve minuti in 15 sekund. Vseeno pa s tem še zdaleč ni igralec z najmanj igralnega časa v najmočnejši in tržno najbolj odmevni košarkarski ligi na svetu. Četverica je namreč zbrala manj kot minuto igre, prvi na tej neslavni lestvici pa je 191 centimetrov visoki ameriški branilec JamesOn Curry. Njegova NBA-kariera je bila dolga tri sekunde in devet desetink.

Mož s prazno statistiko

Zdaj že kar daljnega 25. januarja 2010 so košarkarji Los Angeles Clippers gostovali pri favoriziranem Bostonu. V izdihljajih tretje četrtine se je trener kalifornijskega moštva Mike Dunleavy odločil za taktično menjavo. Pred zadnjo obrabno akcijo je po njegovem pozivu na parket pritekel JamesOn Curry, ki je le dober teden pred tem podpisal kratkoročno desetdnevno pogodbo.

V 3,9 sekunde se je kot klop držal Bostonovega zvezdnika Rajana Ronda. Brez stika z žogo ali kakšnega igralskega elementa, ki bi si zaslužil vpis v uradno statistiko tekme. Vse do sirene, po kateri je s soigralci odkorakal proti klopi. Nikoli se ni vrnil. To je bil njegov trenutek v ligi NBA, v kateri je sicer zaigralo že več kot 4.500 košarkarjev. Vsi so dobili vsaj kakšno drobtinico več. Curry je bil odpuščen 12 ur pozneje.

JamesOn Curry v časih, ko je igral za univerzo Oklahoma State. Foto: Guliver Image

Rekord je "izboljšal" za pet sekund

"Upal sem, da bo trajalo malce dlje," je po tekmi, ki so jo LAC izgubili z rezultatom 95:89, dejal Curry, prepričan o tem, da bo še kdaj dobil priložnost za igro v ligi NBA. A je ni. Po izteku desetdnevne pogodbe so ga pri LA Clippers odslovili. "Verjetno sem najbolje plačan košarkar na sekundo," je pozneje, ko je košarkarske čevlje že obesil na klin, dejal eden od "NBA-jevcev" in dodal, da spomin na slabe štiri sekunde ostaja le v glavi.

Dresa s številko 44 ni shranil. Tudi košarkarskih copatov ali kakšnega drugega dela opreme, ki bi ga spominjal na tisti 25. 1. 2010, ne. Ostal pa mu je neslaven rekord, ki ga je prevzel iz rok Alexa Scalesa. Ta je pet let pred tem kot soigralec Raša Nesterovića in Bena Udriha v dresu SA Spurs na tekmi s Phoenixom igral devet sekund.

V dresu Pau Ortheza je spoznal tudi evroligo. Foto: Guliver Image Košarkarski popotnik

Mimogrede, pri zapisu njegovega imena nam je ni zagodel škrat. Ime namreč združuje imeni očeta in strica – James in Leon. In kdo pravzaprav je JamesOn Curry, mož s številko 44, ki je, kot pravijo v košarkarskem žargonu, "igral na žeton"? Rojen je bil 7. januarja 1986 v Severni Karolini, kjer je nase opozoril v srednješolski košarki, medtem ko si je minute v ligi NCAA nabiral kot član univerzitetne ekipe Oklahoma State. Leta 2007 se je prijavil na nabor lige NBA.

To je bil nabor, na katerem je bil prvi izbranec Greg Oden, obenem pa je vrata lige med drugim odprl še Kevinu Durantu in Marcu Gasolu. Curry je svoje ime zaslišal ob koncu, kot 51. ga je izbral Chicago. Biki so mu sicer namenili pogodbo, a nikoli igralne priložnosti. Pot do ene od ekip lige NBA je nato iskal v razvojni ligi ter v Evropi. V kratkem obdobju je bil tudi član Pau Ortheza. Po avanturi pri LA Clippers je igral še v Venezueli in Italiji, nazadnje pa pred sedmimi leti v Detroitovi razvojni ekipi Motor City Cruise.

Več na sodišču kot na igrišču Foto: Guliver Image Policijska kartoteka

A če je njegova NBA-kartoteka zelo skromna, pa je nekoliko bolj pestra policijska. Dvakrat je bil namreč aretiran zaradi posedovanja marihuane in orožja, enkrat zaradi povzročitve prometne nesreče v opitem stanju, leta 2008 pa zaradi uriniranja v javnosti in lažne identifikacije in oviranja policijskega postopka. Po več postopkih je številne konce tedna preživljal za zapahi. Vikend zapor, o katerem pa nerad govori.

Zaradi naštetega je imel veliko težav z iskanjem redne službe. Preživljal se je z marsičim, tudi z delom v skladišču in vožnjo tovornjaka. Vseeno pa je bil najbolj zadovoljen, ko se mu je ponudila priložnost za vrnitev v košarkarske vode. Resda v vlogo trenerja, resda v otroški kategoriji. A kljub temu. Ob tem je pred kratkim za ESPN dejal, da bi danes v ligi NBA zanesljivo igral več kot 3,9 sekunde. Igra se je spremenila.

Dno lestvice? Kareem Abdul-Jabbar

In če je JamesOn Curry na vrhu lestvice košarkarjev z najbolj skromno minutažo, pa je na povsem drugem polu Kareem Abdul-Jabbar. Legendarni center Milwaukeeja in LA Lakers je namreč v svoji 20-letni karieri na tekmah rednega dela pod koši prebil kar 57.446 minut. Za lažjo primerjavo s Curryjem – 3,5 milijona sekund. Sledita mu Karl Malone in Dirk Nowitzki. Rekorder posebne vrste pa je tudi Vince Carter, ki je v ligi NBA odigral kar 22 sezon.

Kaj pa Slovenci? S 24.236 odigranimi minutami na tekmah rednega dela je rekorder Goran Dragić. Najmanj minut, le 72, pa je med slovensko enajsterico, ki je okusila slast igranja v ligi NBA, prejel Uroš Slokar.