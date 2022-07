Mlade Slovence na poti do polfinala SP ustavili Francozi

Slovenska košarkarska reprezentanca fantov do 17 let se bo na svetovnem prvenstvu v Malagi borila za končno uvrstitev od petega od osmega mesta. V četrtfinalu jih je namreč s 83:63 porazila Francija, ki so se ji mladi Slovenci tri četrtine odlično upirali. Varovanci Dejana Gašparina se bodo najprej v soboto pomerili s poražencem četrtfinalnega dvoboja med Španijo in Avstralijo.