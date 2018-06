Luko Dončića povezujejo z Los Angelesom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ZDA se je sezona lige NBA končala z zmagoslavjem Golden State Warriors. Čez enajst dni pa bo nov vrhunec, ko bo na sporedu nabor košarkarjev za ligo NBA. Onstran luže imajo mnogo kombinacij, kam bi lahko mladi košarkarji šli. In v eni izmed njih naj bi si Luko Dončića želeli pri Los Angeles Clippers.

Luka Dončić je v ZDA vroča roba. Foto: Getty Images Če se je še pred kratkim govorilo, da bo Luka Dončić na naboru lige NBA zasedel eno izmed prvih dveh mest - prvi imajo pravico izbora Phoenix Suns Igorja Kokoškova in Sacramento Kings - naj bi njegovo ime po lestvici padalo. Pa čeprav ima slovenski košarkarski dragulj za seboj izjemno sezono v dresu slovitega Reala Madrida.

Vseeno mu napovedujejo mesto med peterico.

V zadnjem podcastu Chrisa Mannixa je novinar Yahooja Shams Charania dejal, da naj bi pri Los Angeles Clippers želeli pridobiti možnost izbire v prvi peterici nabora.

Trenutno ima klub iz Kalifornije 12. in 13. izbor na letošnjem naboru. Kot pravi novinar, so pripravljeni dati oba svoja izbora v prvem krogu in še Tobiasa Harrisa.

Po njegovem mnenju naj bi se pri Clippers zagreli za našega Dončića.

Klub iz Los Angelesa je pred lansko sezono izgubil organizatorja igre Chrisa Paula, zdaj pa naj bi za to igralno mesto skušali najti košarkarja za prihodnost. In po nekaterih informacijah bi lahko bil ta mož prav Luka.