Luka Dončić sporočil, kaj si želi za rojstni dan

V noči na soboto bo v Miamiju pestro. Ne le zaradi dvoboja dveh uspešnih ekip v tej sezoni lige NBA Miami Heat in Dallas Mavericks, temveč tudi zaradi slovenskega obračuna med Goranom Dragićem in Luko Dončićem ter 21. rojstnega dneva, ki ga praznuje mlajši zvezdnik svetovne košarke. In to pred številnimi slovenskimi navijači, ki so odpotovali na Florido, da si ogledajo slovenska košarkarska mojstra.

Luka Dončić je danes "po ameriško" postal polnoleten, kar pomeni, da si lahko od zdaj naprej naroči tudi pivo v lokalu. Vendar se na to ne ozira in tej številki ne posveča pozornosti. Njegova rojstnodnevna želja je, da bi premagal Miami Gorana Dragića, s katerim se bo pomeril v noči na soboto ob 2. uri po slovenskem času.

Nekaj negotovosti glede njegovega nastopa sicer še je, saj si je na zadnji tekmi poškodoval palec na levi roki, vendar lahko pričakujemo, da bo stisnil zobe. V Miamiju bo vendarle del dvorane slovensko obarvan, saj se je že drugič v zgodovini večje število slovenskih košarkarskih ljubiteljev odpravilo čez lužo na tekmo lige NBA.

Pred 21. rojstnim dnem še do 21. trojnega dvojčka

Lani jih je bilo med Miamijem in Dallasom okoli dva tisoč, letos pa se je številka prepolovila.

In lahko pričakujemo, da mu bodo slovenski navijači zapeli rojstnodnevno pesem. In kaj mu pomeni, da je dopolnil 21 let? "Nič, prav nič. V naši državi postaneš polnoleten pri 18 letih," je Američanom odgovoril Luka.

Zadnjo tekmo pred ameriško polnoletnostjo je končal z novim trojnim dvojčkom. In ta je bil prav 21. v karieri. S 13. jih je v tej sezoni zbral celo največ od vseh igralcev v ligi NBA.

Dragić nazadnje v Miamiju blestel in prišel celo do trojnega dvojčka

Zagotovo pa lahko pričakujemo dobro predstavo Miamija, ki je zadnji dve tekmi izgubil, kar je razjezilo Dragića. Želi si, da bi s soigralci naredil korak v pravo smer, saj bo morala ekipa igrati bolj podjetno, če bo želela v končnici narediti odmevnejši rezultat.

Na zadnji tekmi v Miamiju, ko je gostoval Dallas, je Goran Dragić blestel s trojnim dvojčkom. Foto: Twitter

Prav Gogi, ki je popeljal Slovenijo na vrh Evrope leta 2017, je bil osrednji košarkar lanskega obračuna med Miamijem in Dallasom na Floridi. Ob zmagi s 105:99 je prišel do drugega trojnega dvojčka v karieri – 23 točkam je dodal 12 skokov in 11 asistenc. Luka je tisto tekmo končal pri 19 točkah, osmih skokih in sedmih asistencah.

Ob 2. uri po slovenskem času se bo nov slovenski obračun začel, zato bo zanimivo spremljati dogajanje tako na parketu kakor tudi ob njem, kakor ga bodo pričarali slovenski navijači.