Los Angeles Lakers po letih suše znova v konferenčnem finalu #video

Košarkarji Los Angeles Lakers so se s četrto zmago na peti tekmi polfinala v zahodni konferenci prebili v konferenčni finale, kjer se bodo pomerili z zmagovalcem para Denver Nuggets in LA Clippers. Jezerniki so s 119:96 premagali Rakete iz Houstona. Za njihovega najboljšega igralca LeBrona Jamesa, ki je k zmagi prispeval 29 točk in 11 skokov, je to nov finale po letu 2018, za klub iz Kalifornije pa po celem desetletju.

Oglejte si vrhunce obračuna med Los Angeles Lakers in Houston Rockets (119:96):

LeBron James, ki je na tekmi dosegel 29 točk, 11 skokov in prispeval sedem asistenc, je po tekmi izjavil, da je bil prav to razlog, zakaj si je spet želel biti del kalifornijske franšize.

"Da bi jih popeljal nazaj na mesto, kjer so bili v preteklosti vajeni biti - in to je položaj, v katerem se lahko borijo za naslov prvaka," je dejal 206 centimetrov visoki hrust s tremi naslovi lige NBA (leta 2016 kot član Clevelanda in v letih 2012 in 2013 v dresu MIamija), ki je pred dvema letoma moštvo Clevelanda zamenjal za LA Lakers.

Zanj bo to že 11. konferenčni finale. Šestkrat je tam igral v dresu Clevelanda, štirikrat v dresu Miamija in zdaj v slovitem vijolično-rumenem dresu Jezernikov. "To je priložnost, da se borimo za šampionski prstan, to je tudi razlog, zakaj smo tukaj," je razlagal po tekmi.

That feeling when you’re heading to the Conference Finals! pic.twitter.com/134jaqk9i9 — Laker Girls (@LakerGirls) September 13, 2020

Za Jezernike so bili uspešni še Kyle Kuzma, ki je dosegel 17 točk, Markieff Morris 16, Danny Green je zbral 14, Anthony Davis pa je tekmo končal s 13 točkami in 11 skoki. Lakers se bodo v konferenčnem finali pomerili z zmagovalcem para Los Angeles Clippers - Denver Nuggets. Druga ekipa iz Los Angelesa trenutno vodi s 3:2 v zmagah.

V finalu vzhoda se bosta merila Miami Heat z Goranom Dragićem in Boston Celtic.

Na strani poraženih Raket iz Houstona je s 30 točkami, kar je skoraj tretjina vseh točk, izstopal James Harden, Jeff Green je zadel 13 točk, Russell Westbrook, ki se je po porazu zapletel v besedni spor z enim od gledalcev (tekmo je v dvorani spremljalo nekaj gostov), pa skromnih deset. "Sezona se očitno ni razpletla tako, kot smo si želeli," je po porazu priznal bradati Harden.

William Rondo is the hero we deserve pic.twitter.com/b4B3I4ejjZ — Nick Metallinos (@NickMetallinos) September 13, 2020