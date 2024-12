Krka ugnala ekipo, ki ji je zadala edini poraz, lirija slavila pri Rogaški

Z obračunom med Podčetrtkom in Krko se je v petek začel deseti krog košarkarske lige OTP banka. Ravno Podčetrtek je bil do zdaj edini, ki je v tej sezoni uspel premagati novomeško ekipo, ta pa je tokrat vrnila udarec in slavila s 95:82. V petek so košarkarji Zlatoroga na gostovanju v Škofji Loki s 73:63 premagali LTH Castings. Na uvodni sobotni tekmi so košarkarji Ilirije s 86:81 zmagali na gostovanju pri Rogaški.

Podčetrtčani, ki so konec septembra v prvem krogu v Novem mestu presenetili s 83:76, so doživeli tretji poraz v nizu, a z izkupičkom 6-4 ostajajo v zgornjem delu razpredelnice. Tudi tokrat so Terme Olimia bile dolgo v igri za zmago. Dobro minuto pred koncem tretje četrtine so vodile z 69:64. A sledile so minute Krke, ki je naredila delni izid 27:4 in mirno prišla do dveh točk.

Košarkarji Thermane Zlatoroga pa so drugič v tej sezoni premagali LTH Castings in vpisali drugi zaporedni par točk v ligi OTP banka. V Škofji Loki so slavili s 73:63. Laščani so zdaj pri izkupičku 3-7, LTH Castings pa po sedmem zaporednem porazu ostaja pri eni zmagi.

Tim Tomažič je k zmagi Ilirije prispeval 18 točk. Foto: Aleš Fevžer

V Rogaški Slatini je bil obračun dolgo izenačen. Prvi del se je končal s točko naskoka za goste, v drugem so domači povedli za šest (36:30), a so gostje prednost izničili z dvema trojkama, nato pa je Rogaška s trojko Andrewa Browna v zadnji sekundi ob polčasu prišla na 45:45. Ilirija je bila nato tista, ki je prišla do nekaj večje prednosti in jo tudi obdržala. Po 55:47 sredi tretje četrtine je ta del tekme končala s +9, prednost približno desetih točk pa zadržala še do srede zadnje četrtine.

Rogaška je še enkrat zapretila in pet minut pred koncem po prostih metih Maksima Gorbačova prišla le na 68:70, toda dve trojki Tadeja Fermeta sta tehtnico spet nagnili na stran ljubljanske ekipe. V zadnji minuti so sicer domači prišli do zaostanka petih točk, za kaj več pa jim je zmanjkalo časa. Najboljši pri Iliriji je bil Tim Tomažič z 18 točkami, 14 jih je dodal Matic Mikuš, Kur Jockuch je končal z dvojnim dvojčkom (11 točk, 12 skokov). Pri domačih pa je bil najbolj razpoložen Leon Šantelj s 23 točkami.

Liga OTP banka, 10. krog

Sreda, 4. december:

Petek, 6. december:

Sobota, 7. december:

Ponedeljek, 9. december: