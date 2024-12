Krka proti ekipi, ki ji je zadala edini poraz

Z obračunom med Podčetrtkom in Krko se bo danes začel deseti krog košarkarske lige OTP banka. Ravno Podčetrtek je do zdaj edina ekipa, ki ji je v tej sezoni uspelo premagati novomeško ekipo. V petek bodo košarkarji LTH Castings gostili Zlatorog. Preostale tekme kroga bodo na sporedu v soboto in ponedeljek.