Krka zanesljivo do nove zmage, Podčetrtek pričakuje Ilirijo

Kulturni dan so košarkarji ECE Triglava in Krke izkoristili za odigrano zaostalo tekmo 14. kroge lige Nove KBM. Kot je bilo pričakovati, Dolenjci v Kranju niso imeli težav in so z 82:53 suvereno prišli do svoje 14. zmage v sezoni. V sredo je Ilirija tesno slavila v Podčetrtku in Terme Olimia prehitela na lestvici.