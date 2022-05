Podčetrtek z zanesljivo zmago izsilil tretjo tekmo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na drugi polfinalni tekmi košarkarske lige Nova KBM so košarkarji Podčetrtka s 85:65 premagali Helios Suns in izsilili odločilno tretjo tekmo. Cedevita Olimpija, ki je v ponedeljek prišla do pomembne zmage v ligi ABA, si lahko finale priigra v sredo, ko jo čaka druga tekma v seriji z Rogaško.