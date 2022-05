Začenja se boj za naslov

Ljubljančani so nesporni favoriti za naslov, kar bi bil njihov devetnajsti oziroma drugi zaporedni, Domžalčani pa bodo v tej sezoni igrali še drugi finale, potem ko jih je prav Cedevita Olimpija ugnala v finalu pokala Spar. Helios je bil doslej dvakrat prvak Slovenije, in sicer 2006/07 in 2015/16. Sedemkrat je slavila Krka, po en naslov pa imata še Šentjur in Sixt Primorska.

Druga tekma v Stožicah bo v soboto, 28. maja, ob 17.30, jubilejni prvak pa je lahko znan že prihodnjo sredo, ko bo v Domžalah tretja tekma. Najkasnejši datum oziroma peta tekma je na sporedu 7. junija.

Helios Suns ima prednost domače dvorane, ker je v ligi Nova KBM za prvaka zasedel prvo mesto. Cedevita Olimpija je bila šele šesta. Domžalčani so v četrtfinalu izločili Šentjur z 2:1, v polfinalu pa so prav tako potrebovali tri tekme proti Termam Olimia. Ljubljančani so bili najprej z 2:0 boljši od Krke, nato pa so z istim rezultatom izločili še Rogaško.