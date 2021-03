Derbi v Novem mestu, kjer gostuje Olimpija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V petem krogu lige Nova KBM za prvaka bo danes Cedevita Olimpija gostovala v novomeški Športni dvorani Leona Štuklja, kjer se udarila s Krko. Ljubljančani in Novomeščani so se v tej sezoni pomerili že trikrat, vsakič pa so bili uspešnejši izbranci glavnega trenerja Jurice Golemca.