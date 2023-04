Šentjur v končnici, zvečer se igra v Tivoliju

Košarkarji Šentjurja so v 23. krogu lige Nova KBM premagali LTH Castings z 91:75. Sobotni verčerni termin je rezerviran za tekmo v ljubljanskem Tivoliju med Ilirijo in Hopsi Polzelo. Preostale tekme bodo na sporedu v ponedeljek in torek.

Košarkarji Šentjurja so si z dvanajsto zmago štiri kroge pred koncem rednega dela zagotovili mesto v četrtfinalu, LTH Castings pa je po šestnajstem porazu še naprej na mestih, ki vodijo v boj za obstanek. Tekma je bila prve tri četrtine časa povsem izenačena, v zadnjih desetih minutah pa so gostitelji zaigrali precej bolj agresivno v obrambi ter s kolektivno igro v napadu razorožili tekmeca. Z delnim izidom 19:0 je Šentjur iz dveh točk prednosti na začetku zadnje četrtine (67:65) prišel do zanesljive in zaslužene zmage.

Čeprav je trener Šentjurja Damjan Novaković večino tekme igral s šestimi igralci - prav toliko se jih je tudi vpisalo med strelce, so bili ti odlično razpoloženi v napadu. Izstopal je Tavian Dunn-Martin s 27 točkami (trojke 5:7), devetimi podajami in petimi skoki, po 19 točk pa sta dodala Rok Nemanič in Stefan Glogovac (met 9:11). Pri Ločanih je največ točk zbral Mario Kegler (18).

