Gorenjci preskočili vodilni Helios

Z obračunom med Zlatorogom in Ilirijo se je začel 22. krog košarkarske lige Nova KBM. Laščani so zmagali z visokim izidom 90:64. Prepričljiva je bila tudi novomeška Krka, ki je z 88:68 premagala Rogaško. Krog se je nadaljeval v soboto, ko so vodilni Helios Suns na domačem terenu morali priznati premoč Šenčur GGD.

Košarkarji Zlatoroga so zabeležili najvišjo zmago v sezoni. Pred domačimi gledalci so premagali oslabljeno zasedbo Ilirije z 90:64. Registracija tekme je sicer odložena zaradi suspenza izvršnega odbora Košarkarske zveze Slovenije (KZS) KK Iliriji zaradi neporavnanih finančnih obveznosti.

Odlično predstavo je prikazal 21-letni domači košarkar Jan Copot. Z 32 doseženimi točkami je postavil drugi najboljši seštevek v sezoni (rekord je 36 točk). Iz igre je metal 11:14, trojke 6:7, temu pa je dodal še šest skokov. Zlatorog ob izkupičku 6-16 sicer ostaja na dnu razpredelnice.

Dvoboj oslabljenih zasedb Krke in Rogaške so dobili Novomeščani, ki so se z 18. zmago vrnili na vrh lestvice lige Nova KBM. Gostom je pripadel prvi polčas, gostiteljem pa nadaljevanje. Z 29:12 v tretji četrtini je Krka prišla do dovolj visoke prednosti za mirnih zadnjih deset minut.

Glavni igralec tekme je bil domači organizator igre Rok Stipčević, ki je dosegel 28 točk. Trojke je metal 6:8, iz igre 8:10, temu pa je dodal štiri podaje. Po 16 točk sta za Krko vpisala še Miha Škedelj (8 skokov) in Miha Cerkvenik (8 skokov). Pri Slatinčanih je Jure Špan dosegel 18 točk.

Domžalčani so po štirih zaporednih zmagah na domačem parketu izgubili s Šenčurjem, a se kljub temu na vrhu lestvice točkovno izenačili s Krko. Obe ekipi imata razmerje zmag in porazov 18-4. Na tretjem mestu pa se je utrdil Šenčur, ki je slavil 13. zmago. Gosti so sicer v zaporednih krogih ugnali obe najboljši ekipi lige.

V končnici sta se ekipi večkrat izmenjali v vodstvu, napad Heliosa pa je v zadnjih sekundah zapravil Austin Luke. Za Šenčur je na uri ostalo še sedem sekund, ko pa se je že zdelo, da se je Dino Murić zapletel, je iz težkega položaja od strani zadel od table za odločilni dve točki. Helios je imel še štiri desetinke sekunde, a je zahteven met za tri točke zgrešil Blaž Mahkovic.

Pri Šenčurju je bil najboljši posameznik Murić s 25 točkami in 14 skoki, pri domačih pa je z 21 točkami izstopal Austin Luke (6 sasistenc).

Liga Nova KBM, 22. krog:

Petek, 24. marec:

Sobota, 25. marec

Nedelja, 26. marec

Ponedeljek, 27. marec

Lestvica: