Za uvod zmaga Podčetrtka za 30 točk, Šentjurju spodrsnilo v Škofji Loki

Pred začetkom dvoboja so imeli status favorita domači, ki so bili na lestvici četrti, Laščani pa predzadnji. Teoretično prednost so gostitelji hitro pretopili tudi v prakso in že v prvem polčasu praktično odločili dvoboj, na koncu pa prišli tik pod stotico.

Eno glavnih orožij domače zasedbe je bil met za tri točke. Z metom 11-17 so v prvem polčasu vztrajno bežali tekmecem, ki so v tem delu zmogli le tri trojke. Do odmora je bilo že plus 20. V nadaljevanju se podobna na igrišču ni spremenila. Domači niso popuščali, ob le 12 točkah gostov v tretji četrtini je bil izid že plus 30 (76:46). Ob takšnem naskoku so si lahko domači privoščili bolj sproščeno zadnjo četrtino, v kateri razlika ni več naraščala, je pa tudi po zaslugi skupno 18 trojk Podčetrtka ostala pri plus 30.

Nedžad Muratović je za Terme Olimia dosegel 17 točk, 13 pa Sime Atanacković. Pri Laščanih je bil najbolj učinkovit Adrio Bailey z 20.

