Na uvodni tekmi 15. kroga lige Nova KBM so košarkarji Heliosa z 78:74 premagali Zlatorog Laško. Košarkarji Krke so v soboto popoldne premagali LTH Castings s 85:46 Zvečer so slavili še košarkarji Šenčurja in Term Olimia.

Košarkarji Helios Suns so vpisali 13. zmago, Laščani pa z izkupičkom 4-11 nadaljujejo boj za obstanek med elito. Helios Suns so v Treh lilijah zmagali tudi s kančkom sreče. Zlatorog je bil namreč tisti, ki je vseh 40 minut narekoval ritem igre in imel prednost na semaforju. Gostje so ob koncu tekme povedli s trojko Urbana Omana 28 sekund pred koncem, Domen Lorbek in Adrio Ramone Bailey pa sta bila na drugi strani v želji po izenačenju premalo natančna za tri točke.

Pri zmagovalcih je večino dela opravila naveza Lovra Buljevića (10 skokov) - Nika Bačviča (met iz igre 7:11) - Blaža Mahkovica (7 podaj), ki je dosegla 53 točk Helios Suns, pri domačih pa je bil najučinkovitejši Jan Copot z 19 točkami (met iz igre 8:14).

Krka je vpisala 15. zmago v ligi Nova KBM in kot edina neporažena ekipa v Sloveniji odhaja na četrti turnir regionalnega tekmovanja v Banjaluko. Glede na to, da sta se pomerili prva in zadnjeuvrščena ekipa, vprašanje zmagovalca ni bilo na prvem mestu. Domači so vpisali svojo najvišjo zmago v sezoni, gostje pa so doživeli drugi najvišji poraz.

Pri Krki, ki je drugi polčas dobila z 49:19, je imelo šest igralcev dvomestno število točk in sedem statistični indeks nad 10. Luka Stergar je dosegel 13 točk in 7 skokov, Robert Jurkovič pa 10 točk in 11 skokov. Pri LTH Castings je Javon John Greene zbral 13 točk, prvi strelec lige Siniša Bilić (povprečje 19,3 točke) pa je dosegel sedem točk.

Nadaljuje se preporod Ilirije

Foto: Vid Ponikvar Potem ko so varovanci trenerja Stipeta Modrića v uvodnih enajstih krogih zabeležili le dve zmagi ter bili več kot mesec in pol brez uspeha, so v 15. krogu dosegli četrto zaporedno zmago. V Tivoliju so premagali Hopse s Polzele, ki so doživeli tretji zaporedni poraz, kar pomeni, da v 2023 še ne poznajo zmage.

Ilirija je zasluženo prišla do novih dveh točk, saj je ob kolektivni igri večino tekme narekovala ritem igre in bila v prednosti na semaforju. V prvem polčasu je vodila že z 18 točkami, najvišja razliko pa je dosegla sredi zadnje četrtine (+ 23). Pri domačih se je med strelce vpisalo deset igralcev - po 16 točk sta dosegla Adnan Arslanagić (trojke 3:5) in Anej Orel (met iz igre 6:8), po 13 pa Marko Pajić in Alexander Shashkov. Na drugi strani sta bila najbolj učinkovita Milojko Vasilić z 19 točkami (8 skokov, met iz igre 9:11) in Jure Pelko, ki jih je dosegel 18.

